Từ 15/9 đến 21/9, 3 con giáp may mắn được quý nhân hậu thuẫn, gặp thời gặp thế vượng, cuộc đời lên hương, công danh rộng mở

Từ 15/9 đến 21/9, những người bạn sinh năm Thìn sẽ được đi kèm với sự giàu có và công danh, sự nghiệp của bạn sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao, và bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt khi thành công vào thời điểm đó. Lấy sự nghiệp làm nền tảng thì của cải cũng sẽ lên, cuộc sống giàu sang thì hạnh phúc.

Tuổi Tị cũng là con giáp may mắn đón tin mừng về tài lộc trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này. Chờ mong cả tuần, nhưng phải đến cuối tuần thì tài vận của những chú Rắn mới thật sự khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt từ 15/9 đến 21/9, điềm báo tử vi cho thấy đường tài vận của tuổi Tị tăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, thu nhập nhanh chóng được cải thiện.

Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được thành công trong việc kinh doanh của mình. Cũng bởi con giáp này biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách.

Với khả năng tính toán thông minh và nhanh nhạy, tiền cứ đổ về túi Tị giúp con giáp này giải quyết được mọi vấn đề về tiền bạc. Có quá nhiều lợi thế bày ra trước mắt bản mệnh, chỉ cần bạn biết nắm bắt thì sẽ phát lộc.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau. Từ 15/9 đến 21/9, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nửa đầu năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.