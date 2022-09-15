3 cặp con giáp cực hợp nhau, được ví như "Tiền đồng ngọc nữ", về chung một nhà càng tương sinh rực rỡ, phát tài phát lộc, giàu có nhất vùng 3 đời chưa hết

Người xưa cho rằng người cầm tinh con chuột thường chu đáo, lanh lợi và tháo vát, họ là đại diện của trí tuệ, trong khi người tuổi Sửu luôn chăm chỉ và chịu khó. Bên cạnh đó, lối sống lý tưởng hóa mọi chuyện của người tuổi Tý sẽ được cái nhìn thực tế và nhạy bén của người tuổi Sửu dung hòa.

Khi hai người ở bên nhau, họ là một cặp trời sinh. Sự kết hợp của hai con giáp này không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình và sự thấu hiểu lẫn nhau mà cũng kéo dài sự giàu có, giàu có và tuổi thọ.