Kể từ 14h chiều 15/9, lộc về như thác đổ với 3 con giáp số đỏ như son, làm ăn bứt phá, "khuynh đảo" túi tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 10:20

3 con giáp may mắn sau từ chiều 14h ngày 15/9 sẽ vượng phát đường công danh sự nghiệp lên vun vút, làm đâu thắng đó, dễ kiếm bội tiền.

Tuổi Tuất

Kể từ 14h chiều 15/9, lộc về như thác đổ với 3 con giáp số đỏ như son, làm ăn bứt phá, 'khuynh đảo' túi tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người bạn tuổi Tuất kiếm được nhiều tiền từ 14h chiều 15/9, tài lộc trở nên vượng phát, được quý nhân giúp đỡ nên cũng kịp thời cải thiện tình hình công việc và cuộc sống. Không chỉ có tiền nuôi sống bản thân mà còn lo cho cả mọi người thì quả là tuyệt vời.

Cuộc sống có đầy rẫy những bước tiến và lùi, và bạn không thể mất bất cứ thứ gì nếu bạn thua cuộc. Không có gì là không thể chinh phục được chỉ cần bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ và phấn đấu không ngừng. Đối mặt với nỗi đau, đừng chỉ buồn mà hãy vui lên. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, đừng mất tự tin và hãy tin rằng mọi khó khăn sẽ đến.

Tuổi Thân

Kể từ 14h chiều 15/9, lộc về như thác đổ với 3 con giáp số đỏ như son, làm ăn bứt phá, 'khuynh đảo' túi tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với tuổi Thân, bản mệnh đón nhận nhiều tin tích cực từ 14h chiều 15/9, đặc biệt là về tài lộc. Thời điểm này, Thân không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn rất khả quan.

Tài lộc trong vô cùng dồi dào, đặc biệt thích hợp cho người làm nghề kinh doanh đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Bạn lại đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng như một lẽ tất yếu.

Nhờ vậy mà tuổi Thân sung túc đủ đầy hơn nhiều, không phải lo lắng về vấn đề chi tiêu.

Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ghen tị, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Tuổi Tị

Kể từ 14h chiều 15/9, lộc về như thác đổ với 3 con giáp số đỏ như son, làm ăn bứt phá, 'khuynh đảo' túi tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Tỵ đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Từ 14h chiều 15/9 có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ 20h tối 14/9, vinh hoa bất ngờ bùng nổ với 3 con giáp này, vượng khí lên cao, tài lộc đổ bộ, làm một được mười, người người ngưỡng mộ

Kể từ 20h tối 14/9, vinh hoa bất ngờ bùng nổ với 3 con giáp này, vượng khí lên cao, tài lộc đổ bộ, làm một được mười, người người ngưỡng mộ

Kể từ 20h tối 14/9, 3 con giáp sau như cá chép hóa rồng khi nhận may liên tục, bạn làm đâu thắng đó, của cải cứ tăng vèo vèo theo.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi # tử vi 12 con giáp #3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 0 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 0 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa