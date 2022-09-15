Ba ngày cuối tuần đỏ rực may mắn (16, 17, 18/9), 3 con giáp cát nhân thiên tướng làm đâu trúng đó, bội thu tiền của, tắm trong biển bạc, vàng về tràn kho

Nếu như tuần trước, tuổi Thìn đã gặp nhiều may mắn thì ba ngày cuối tuần 16/9 - 17/9 - 18/9, Thần tài lại tiếp tục ở bên họ. Tử vi học có nói, tuần mới này, được quý nhân trợ giúp, tuổi Thìn có cơ hội thăng tiến mạnh trong công việc và nâng cao thu nhập. Có thể họ sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho vị trí quản lý nào đó. Tất nhiên, về mình mình, họ cũng nên nỗ lực hết sức và cho người khác thấy được khả năng của mình nhé.

Tử vi ba ngày cuối tuần 16/9 - 17/9 - 18/9 cho thấy tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như hôm nay. Bạn có thể dễ dàng chinh phục người đối diện nhờ sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước của mình. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội tìm ra người ưng ý.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Mùi có thể thu hút được sự chú ý của mọi người và khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc. Con giáp này có nhiều mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ này có thể giúp ích cho sự phát triển sau này của Mùi.

Vận trình của tuổi Mùi trong ba ngày cuối tuần 16/9 - 17/9 - 18/9 có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Thời gian này, mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy Mùi có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Đặc biệt, tử vi cho biết thời gian này, công việc của tuổi Mùi sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.