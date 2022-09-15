Ba ngày cuối tuần đỏ rực may mắn (16, 17, 18/9), 3 con giáp cát nhân thiên tướng làm đâu trúng đó, bội thu tiền của, tắm trong biển bạc, vàng về tràn kho

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 15:45

Ba ngày cuối tuần 16/9 - 17/9 - 18/9, lộc về phơi phới với 3 con giáp may mắn thu bội tiền vàng. Bạn chuẩn bị tâm lý thu tiền đếm bạc đến mỏi cả tay.

Tuổi Thìn

Ba ngày cuối tuần đỏ rực may mắn (16, 17, 18/9), 3 con giáp cát nhân thiên tướng làm đâu trúng đó, bội thu tiền của, tắm trong biển bạc, vàng về tràn kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như tuần trước, tuổi Thìn đã gặp nhiều may mắn thì ba ngày cuối tuần 16/9 - 17/9 - 18/9, Thần tài lại tiếp tục ở bên họ. Tử vi học có nói, tuần mới này, được quý nhân trợ giúp, tuổi Thìn có cơ hội thăng tiến mạnh trong công việc và nâng cao thu nhập. Có thể họ sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho vị trí quản lý nào đó. Tất nhiên, về mình mình, họ cũng nên nỗ lực hết sức và cho người khác thấy được khả năng của mình nhé.

Tuổi Thân

Ba ngày cuối tuần đỏ rực may mắn (16, 17, 18/9), 3 con giáp cát nhân thiên tướng làm đâu trúng đó, bội thu tiền của, tắm trong biển bạc, vàng về tràn kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ba ngày cuối tuần 16/9 - 17/9 - 18/9 cho thấy tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày Thổ sinh Kim như hôm nay. Bạn có thể dễ dàng chinh phục người đối diện nhờ sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước của mình. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội tìm ra người ưng ý.

Tuổi Mùi 

Ba ngày cuối tuần đỏ rực may mắn (16, 17, 18/9), 3 con giáp cát nhân thiên tướng làm đâu trúng đó, bội thu tiền của, tắm trong biển bạc, vàng về tràn kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mùi có thể thu hút được sự chú ý của mọi người và khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc. Con giáp này có nhiều mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ này có thể giúp ích cho sự phát triển sau này của Mùi.

Vận trình của tuổi Mùi trong ba ngày cuối tuần 16/9 - 17/9 - 18/9 có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Thời gian này, mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy Mùi có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Đặc biệt, tử vi cho biết thời gian này, công việc của tuổi Mùi sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 cặp con giáp cực hợp nhau, được ví như "Tiền đồng ngọc nữ", về chung một nhà càng tương sinh rực rỡ, phát tài phát lộc, giàu có nhất vùng 3 đời chưa hết

3 cặp con giáp cực hợp nhau, được ví như "Tiền đồng ngọc nữ", về chung một nhà càng tương sinh rực rỡ, phát tài phát lộc, giàu có nhất vùng 3 đời chưa hết

3 cặp tuổi này sẽ rất hợp nhau như trời sinh một cặp, khi nên duyên chồng vợ có thể mang lại tài lộc, phú quý ngút ngàn, giàu sang đáng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi # tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 53 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 53 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 53 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng