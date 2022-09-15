Kể từ 16/9 - 25/9, Thiên Tử ấn định, Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp may mắn trúng xổ số liên tiếp 2 lần, ôm cục tiền khủng, hút vàng gom bạc, hứng trọn lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 13:15

Duyên Trời đã định, 3 con giáp sau số đỏ liên hồi, may mắn ập tới bất tới từ 16/9 -25/9.

Tuổi Tý

Kể từ 16/9 - 25/9, Thiên Tử ấn định, Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp may mắn trúng xổ số liên tiếp 2 lần, ôm cục tiền khủng, hút vàng gom bạc, hứng trọn lộc Trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 16/9 -25/9, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Tuất

Kể từ 16/9 - 25/9, Thiên Tử ấn định, Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp may mắn trúng xổ số liên tiếp 2 lần, ôm cục tiền khủng, hút vàng gom bạc, hứng trọn lộc Trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây cuộc sống đời thường của tuổi Tuất có nhiều bề bộn, đôi khi cứ bị công việc cuốn lấy không dứt ra được. Thế nhưng, bù lại vất vả ấy là từ 16/9 -25/9 thu nhập rủng rỉnh, tài chính từ giờ tới cuối năm khỏi lo nghĩ gì.

Hơn nữa, người này được quý nhân phù trợ, nếu chơi xổ số cơ hội thắng lớn hay chơi các trò trúng thưởng cũng dinh được quà về. Không chỉ may mắn về tiền tài, tình duyên của tuổi Dần cũng phơi phới không ai sánh bằng. Tuy không quá sáng láng những cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Ngọ

Kể từ 16/9 - 25/9, Thiên Tử ấn định, Thần Tài chỉ điểm, 3 con giáp may mắn trúng xổ số liên tiếp 2 lần, ôm cục tiền khủng, hút vàng gom bạc, hứng trọn lộc Trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Ngọ từ 16/9 -25/9 nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

Từ 16/9 -25/9, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Ngọ nhận tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi... 

Từ 16/9 -25/9, người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 cặp con giáp cực hợp nhau, được ví như "Tiền đồng ngọc nữ", về chung một nhà càng tương sinh rực rỡ, phát tài phát lộc, giàu có nhất vùng 3 đời chưa hết

3 cặp con giáp cực hợp nhau, được ví như "Tiền đồng ngọc nữ", về chung một nhà càng tương sinh rực rỡ, phát tài phát lộc, giàu có nhất vùng 3 đời chưa hết

3 cặp tuổi này sẽ rất hợp nhau như trời sinh một cặp, khi nên duyên chồng vợ có thể mang lại tài lộc, phú quý ngút ngàn, giàu sang đáng ngưỡng mộ.

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