Xét về sự nghiệp, thời gian này nói chung là thời điểm "vượng" đối với người tuổi Thìn. Từ 4/1 đến 8/1 được coi là thời điểm thăng hoa về mặt cảm xúc của Thìn trong năm nay. Những mối quan hệ tình cảm của họ có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, nên sẽ không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp.

Rất có khả năng tháng này Thìn sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn bất ngờ trong tình yêu. Nếu là người đã có gia đình thì tình cảm giữa 2 vợ chồng sẽ ngày càng mặn nồng, gắn bó khăng khít, gia đạo yên vui, trên thuận dưới hòa.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân đều vô cùng cần cù, siêng năng nên việc gì đến tay bạn, bạn cũng hoàn thành trước dự định. Cuối tuần bạn mang việc về nhà và đã hoàn thành trước thời hạn khiến bạn thoải mái vui chơi.

Tuổi Thân là con giáp may mắn đón tin mừng về tài lộc từ 4/1 đến 8/1. Đây là thời điểm tài vận của những chú Khỉ mới thật sự khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn.

Thời gian này người tuổi Thân cũng không cần lo nghĩ tới tiền bạc bởi hầu bao của họ lúc nào cũng rủng rỉnh tiêu xài thoải mái.

Tuổi Mão

Con giáp này làm việc gì cũng chân thành thật thà, tốt bụng, đi đâu cũng có nhiều mối quan hệ tốt. Tính tình này giúp cho họ có được cảm tình của những người đồng nghiệp và cấp trên của mình.

Công việc từ 4/1 đến 8/1 cực kì hanh thông, làm việc gì cũng ổn. Từ việc kinh doanh đến việc công ty, Mão đều khẳng định thương hiệu bản thân. Vì vậy mà cấp trên đang có ý cất nhắc bạn, để giữ chân bạn. Một nhân tài như bạn thực sự để tuột khỏi công ty là điều thiệt thòi.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm.