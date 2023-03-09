Từ 19/2 đến 22/2 âm lịch vận tài đỏ rực: 3 tuổi có Thần Tài đem lộc tới, Thổ Địa cho đất làm ăn, phất nhanh như 'diều gặp gió', tiền ùn ùn kéo vào căng ví

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 23:50

Khoảng thời gian từ 19/2 đến 22/2 âm lịch có nhiều may mắn liên tục kéo đến giúp 3 con giáp này giàu càng thêm giàu.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, từ 19/2 đến 22/2 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Từ 19/2 đến 22/2 âm lịch vận tài đỏ rực: 3 tuổi có Thần Tài đem lộc tới, Thổ Địa cho đất làm ăn, phất nhanh như 'diều gặp gió', tiền ùn ùn kéo vào căng ví - Ảnh 1

Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lưu ý trong hai ngày tới cung tài vận không may vướng vào sao xấu nên không được tốt. Về sức khỏe cũng cần chú ý kẻo dễ bị cảm.

Đồng thời, đối với số ít người, tuổi Dậu không nên làm việc quá sức dễ vắt kiệt thể chất và tinh thần. Hãy ăn nhiều rau củ và hoa quả để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Khoảng từ 19/2 đến 22/2 âm lịch, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Từ 19/2 đến 22/2 âm lịch vận tài đỏ rực: 3 tuổi có Thần Tài đem lộc tới, Thổ Địa cho đất làm ăn, phất nhanh như 'diều gặp gió', tiền ùn ùn kéo vào căng ví - Ảnh 2

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người thuộc con giáp tuổi Tỵ khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Đa số con giáp này đều rất tài hoa, có trí tuệ hơn người và có mắt quan sát tinh tế.

Sự di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển của những con Rắn dễ khiến con mồi mất cảnh giác. Nó sẽ chờ thời cơ thích hợp rồi sau đó nhanh chóng tiếp cận, tấn công và hạ gục con mồi. Người tuổi Tỵ khi hành động cũng luôn cẩn thận, không khi nào nóng vội, nao núng. Con giáp này là người hành động luôn nghĩ đến tương lai.

Từ 19/2 đến 22/2 âm lịch vận tài đỏ rực: 3 tuổi có Thần Tài đem lộc tới, Thổ Địa cho đất làm ăn, phất nhanh như 'diều gặp gió', tiền ùn ùn kéo vào căng ví - Ảnh 3

Người tuổi Tỵ rất có tầm nhìn. Đây là con giáp luôn tràn đầy năng lượng, thích rèn giũa bản thân để không ngừng trau dồi, học hỏi. Những chú Rắn có thể đổi đời sau một đêm không phải nhờ sự may mắn mà bởi sự nhìn xa trông rộng.

Người tuổi Tỵ biết nắm bắt cơ hội đến với mình và tận dụng một cách triệt để. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ càng phát huy được thế mạnh của mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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