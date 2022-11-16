Từ 17/11: Xin được chúc mừng 3 con giáp có số phát tài, bên trái có Quý nhân, bên phải có Thần Tài, sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc, chỉ đợi đến Tết là "no nê" lộc lá

Tử vi dự báo, có 3 con giáp trên có quý nhân, dưới có thần tài, trời định nhất định phú quý phát tài trong dịp tết này.
- Từ 15h hôm nay (15/11), Quý nhân soi đường chỉ lối, Tổ tiên ban phước, 3 con giáp tài lộc bủa vây, tiền vàng chật két, cuối năm bội thu của cải
- Chỉ còn hơn 3 tiếng nữa, Thần tài sẽ ghé chơi, tặng quà khủng, ban lộc trúng số độc đắc đổi đời, 3 con giáp vơ bạc, ôm vàng ăn Tết cực to
Tuổi Mão
Tử vi cho biết những người tuổi Mão là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.
Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra.
Người tuổi Mão có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. Tuy nhiên, từ ngày mai, tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này người tuổi Mão được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.
Tuổi Thìn
Thìn tính tình hào phóng, hảo sảng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là con giáp phúc dày, mệnh lớn. Tài lộc của người tuổi này đa phần đều dồi dào. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được quý nhân phù trợ nên cuộc sống ngày càng suôn sẻ.
Tử vi cho biết, từ giờ tới cuối năm, người tuổi Thìn sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Thìn. Người tuổi Thìn luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, họ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, từ ngày mai, cuộc sống tuổi Thìn sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới khi năm Quý Mão cận kề. Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất “làm đâu thắng đó”.
Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên từ ngày mai, Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.
Đây là cơ hội để Tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Tuất còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.
Người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, Tuất càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.