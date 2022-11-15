Cuộc đời lên hương, giàu sang bất chấp đó chính là 3 con giáp này trong 10 ngày tới (16/11 – 25/11)

Tuổi Dần là những người sống tình cảm, chăm chỉ và nhiệt tình. Trong họ luôn luôn tích trữ 100% năng lượng tích cực để vươn lên đạt được những cái đích của mình đề ra.

Những dự án tưởng chừng như bỏ sót lại nhanh chóng được thực nghiệm, không những vậy còn thuận lợi tiến hành bước đầu tạo ra lợi nhuận. Nếu tiếp tục chăm chút, đầu tư cho những dự án này sẽ chẳng mấy chốc mà thu về tay nguồn lợi khổng lồ. Bạn có thể lấy đây làm đòn bẩy để xây dựng đế chế cho riêng mình.

Tuổi Dần thời gian trước liên tiếp gặp điều xui xẻo, đặc biệt thường xuyên mất tiền oan cho những việc đáng tiếc. Nhưng thời điểm 10 ngày tới hoàn bạn có thể lấy lại những gì đã mất.

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Tuổi Tuất

Nửa năm đầu Nhâm Dần tuổi Tuất gặp nhiều điều không như ý. Nhưng tử vi cho biết trong 10 gày tới, tình hình tài chính của tuổi Tuất chính là một trong những con giáp có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Trong thời gian này, tuổi Tuất nhờ cát tinh chiếu mệnh, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể.

Đặc biệt, với những người tuổi Tuất làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Với những người tuổi Tuất vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà con đường tình duyên của tuổi Tuất cũng sẽ nở rộ. Với ai độc thân thì nhiều người theo đuổi. Với người có gia đình thì trong nhà càng thêm gắn kết yêu thương, cuộc sống vô cùng viên mãn.

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Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng là một trong những con giáp có vận trình rộng mở nhất là trong 10 ngày tới, tài lộc sẽ ập tới đến với họ. Lục hợp xuất hiện giúp công việc của con giáp này phát triển tốt. Tuổi Mão sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển tốt.

Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể gặp quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối. Nhờ đó, tài lộc của tuổi Mão ngày một thăng hoa, túi tiền càng rủng rỉnh hơn. Thời điểm này, tuổi Mão có thể thực hiện được những mơ ước đã ấp ủ bấy lâu nay.

Đường tài lộc sáng sủa, tuổi Mão có thể kiếm được nhiều cơ hội tăng thu nhập. Nhất là người làm ăn buôn bán có thể thu về không ít lợi nhuận. Lúc này, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không phạm phải sai lầm trong đầu tư cũng như tránh trường hợp chi nhiều hơn thu.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.