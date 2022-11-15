Tuổi Tỵ tạm biệt khó khăn, xui xẻo trước đó để bước vào giai đoạn vượng phát nhất tháng 12 Âm lịch. Có một điều bản mệnh không hề hay biết rằng, trải qua gần một năm sóng gió của Tam Tai thì chỉ hơn 3 tiếng nữa là thời điểm hạnh phúc nhất của con giáp này.

Đặc biệt đây là thời điểm được Chính Ấn phát huy mạnh mẽ năng lực, vì thế con giáp này còn có cơ hội bắt tay với quý nhân thực hiện những dự án với lĩnh vực hoàn toàn mới mà không hề lo đến chuyện vốn liếng.

Bản mệnh nhanh chóng tìm được nguyên nhân gục ngã để vực dậy như vũ bão, người làm kinh doanh hoàn toàn có thể thu về lời lãi trong thời điểm vàng ngọc này. Tài lộc cũng nhờ đó theo chân mang đến hạnh phúc tài chính cho con giáp này.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết chỉ hơn 3 tiếng nữa, tuổi Sửu chính là con giáp may mắn được Quý Nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thành công hơn người. Đặc biệt, với những người tuổi Sửu chính là con giáp có đường công danh lên như diều gặp gió, được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới khiến cuộc sống lên hương. Với những người đang kinh doanh buôn bán thì đường tài lộc càng thêm rủng rỉnh viên mãn.

Những người tuổi Sửu còn rất may mắn trên con đường tình duyên, nếu còn độc thân càng thêm phần đào hoa có thể tìm kiếm được chân ái đích thực của đời mình.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Hợi không được thuận lợi. Dù cuộc sống hay công việc, con giáp này đều không đạt được thành công như mong muốn, thậm chí còn gặp nhiều phiền toái.

Những cố gắng của tuổi Hợi trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh giúp tăng thêm động lực làm việc. Nhìn chung, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần đón những điều tốt đẹp sắp đến trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính chất minh họa.