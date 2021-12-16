Từ 15/11 ÂL: 3 con giáp được Thần Tài đợi cửa, hoan hỷ cả năm, tình tiền đều đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 16/12/2021 05:45

Bắt đầu 15/11 âm lịch là khoảng thời gian cực kỳ tốt đẹp với những con giáp này, họ sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, tài lộc, tình duyên đều rủng rỉnh.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những con giáp sẽ gặt hái nhiều thành tựu nhất trong thời gian tới nhờ có quý nhân phù trợ nên họ làm gì cũng thuận, bất chấp khó khăn thử thách. Thời điểm hoàng kim sẽ bắt đầu vào 15/11 âm lịch. Năm nay, sự nghiệp của bạn sẽ có bước chuyển biến rất tốt, bạn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được mọi người ngưỡng mộ.

Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư thì đây là dịp bạn mở rộng quy mô, thành công với đối tác giúp bạn kiếm được bộn tiền. Cuốc sống của bạn ngập trong nhung lụa giàu sang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ 15/11 ÂL: 3 con giáp được Thần Tài đợi cửa, hoan hỷ cả năm, tình tiền đều đỏ như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trực quan nhạy bén cùng khả năng đoán trước được sự việc, cộng thêm bản tính nhanh nhẹn tháo vát chính là chiếc ''đòn bẩy'' tuyệt vời để tuổi Tý có cơ hội vươn tới những thành tựu về tài chính trong thời gian tới.

Từ 15/11 âm lịch, những người tuổi Tý sẽ tha hồ gặt hái trái ngọt sau những công sức mà họ dốc lòng bỏ ra trong công việc. Ngoài ra, nguồn thu từ các khoản phụ cũng mang lại cho họ một khoản tài lộc vô cùng viên mãn. Những người làm trong cơ quan nhà nước hay các công ty còn có cơ hội thăng quan phát lộc. Những người tuổi Tý kinh doanh buôn bán sẽ may mắn đắt khách, cháy hàng, tiền bạc dôi dư, phát đạt khiến họ sống rất thoải mái.

Từ 15/11 ÂL: 3 con giáp được Thần Tài đợi cửa, hoan hỷ cả năm, tình tiền đều đỏ như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ 15/11 âm lịch sẽ là thời gian đánh dấu một năm tuyệt vời với người tuổi Hổ cả về phương diện tiền bạc lẫn tình cảm. Trong thời gian này trở đi, tuổi Dần có thể thỏa thích thực hiện những mong muốn, mua sắm những món đồ, vật dụng đắt đỏ với số tiền mà bản thân kiếm được trong thời gian tới.

Ngay trong những ngày đầu năm, tuổi Dần sẽ có cơ hội đổi đời, thành công trong công việc. Bạn được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều dự án quan trọng, đây chính là cơ hội tốt giúp họ thể hiện tài năng của bản thân.

Từ 15/11 ÂL: 3 con giáp được Thần Tài đợi cửa, hoan hỷ cả năm, tình tiền đều đỏ như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, đường tình duyên còn đỏ thắm. Nếu bạn chưa có người yêu chắc chắn sẽ tìm được nửa kia của mình. Hoặc có rồi thì dễ đi tới cuộc hôn nhân viên mãn. Nếu đã có gia đình thì cuộc sống ấm no, vui vầy, hạnh phúc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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