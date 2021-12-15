Cuối năm 2021, 3 con giáp xòe tay hứng trọn hồng phúc, giàu có vô biên, làm gì cũng xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 10:27

Còn vài ngày nữa bước sang năm mới 2022 là khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp của 3 con giáp này. Họ được thần phật phù trợ nên làm gì cũng xuôi chèo mát mái.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu gặp phải khá nhiều khó khăn trong năm 2021, kinh tế của họ bấp bênh, chi nhiều hơn thu nên khó tránh khỏi cảnh nợ nần. Tuy nhiên, những ngày trước khi bước sang năm mới, vận số của họ thay đổi rõ rệt, được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Cuối năm 2021, 3 con giáp xòe tay hứng trọn hồng phúc, giàu có vô biên, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của họ khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Họ dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ tính tình hào sảng, thích hành hiệp trượng nghĩa, rất biết yêu thương người khác. Chính vì thế, họ là người rất được yêu mến trong cuộc sống. Tử vi cho thấy, trước khi bước sang năm mới, tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn, càng giao tiếp với nhiều người lại càng được yêu quý, làm gì cũng được giúp đỡ hết mực, thậm chí có người tạo điều kiện cho tuổi Ngọ thăng tiến, làm giàu.

Cuối năm 2021, 3 con giáp xòe tay hứng trọn hồng phúc, giàu có vô biên, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ trở đi tới hết 2021, cuộc sống của Ngọ sẽ có sự thay đổi lớn, họ được thần tài yêu mến, chiếu cố, gặt hái được nhiều thành công vang dội, nếu như họ không thể trở thành người khiến thiên hạ ngưỡng mộ thì cũng là người có tình tiền mỹ mãn, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì, tết Tân Sửu đủ đầy.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt đẹp từ tháng 12 này. Họ sẽ được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ. Nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn.

Cuối năm 2021, 3 con giáp xòe tay hứng trọn hồng phúc, giàu có vô biên, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhị Hợp cũng giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân. Trong khi đó, người đã lập gia đình sẽ trải qua một tháng êm đềm. vợ chồng hòa thuận, cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng nhu những khó khăn trong cuộc sống.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Theo tử vi, 3 con giáp sau sẽ gặp vô số điều may mắn, đường tình duyên đỏ thắm như son.

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