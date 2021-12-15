3 con giáp hiền lành sinh phú quý: 2021 nghèo rớt mùng tơi, sang 2022 đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 14:53

3 con giáp dưới đây sẽ có bước chuyển mình rõ rệt trong năm 2022. Vận số đi lên không ngừng, không còn đen đủi như năm cũ.

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con Chó bản tính rất trung thực, thẳng thắn, không bao giờ luồn cúi. Họ luôn phấn đấu hết sức để có tương lai tươi sáng, không phải trông ngóng vào ai. Họ hiền lành, vui vẻ, yêu đời.

Năm 2021 không phải một năm tốt với Tuất vì họ gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, khó mấy cũng chẳng ngăn cản được họ nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, lấy khó khăn làm bước đệm để cố gắng hơn.

Nhờ đó, năm 2022, ông Trời sẽ thương Tuất nhiều hơn, họ nhận được nhiều phúc lộc trời ban, khó khăn mấy cũng có quý nhân giúp đỡ để vượt qua. Sự nghiệp có sự chuyển biến tích cực, nhờ đó nguồn thu cũng trở nên dồi dào.

3 con giáp hiền lành sinh phú quý: 2021 nghèo rớt mùng tơi, sang 2022 đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Năm 2021 là một năm đầy thử thách với tuổi Dậu. Họ đối mặt với những lần thay đổi liên tục trong công việc, thu nhập bấp bênh, thường bị kẻ tiểu nhân bày trò hãm hại.

Thế nhưng chỉ sang năm 2022, thần tài dường như đang đứng về phía tuổi Dậu và mang đến cho bạn những cơ hội làm giàu hiếm có. Sự nghiệp có phần khởi sắc và thu nhập từ công việc chính vẫn ổn định, thậm chí có phần tăng lên nhờ sự cố gắng hết mình của bản mệnh.Ngoài khoản thu chính, Dậu sẽ có những nguồn thu phụ cũng nhiều không kém, họ không cần lo lắng tới vấn đề tiền bạc, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu vô cùng.

3 con giáp hiền lành sinh phú quý: 2021 nghèo rớt mùng tơi, sang 2022 đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thông minh tài giỏi, nhanh nhẹn linh hoạt. Bản mệnh không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của mình. Năm 2021, họ khá lận đận để tìm hướng đi cho mình. Tuy nhiên bước sang 2022, vận trình của tuổi Ngọ sẽ có sự biến chuyển rõ rệt, cải vận đi lên, không còn bết bát, xui rủi như trước đó nữa.

3 con giáp hiền lành sinh phú quý: 2021 nghèo rớt mùng tơi, sang 2022 đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Bản mệnh nhận được những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, phù hợp với năng lực hiện tại của mình. Tương lai không xa nữa, người cầm tinh con Ngựa sẽ có được “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, chỉ cần nắm bắt được thời cơ thể hiện bản thân thì chắc chắn mùa xuân cuộc đời sẽ đến, hoạnh tài liên miên không dứt.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Còn vài ngày nữa bước sang năm mới 2022 là khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp của 3 con giáp này. Họ được thần phật phù trợ nên làm gì cũng xuôi chèo mát mái.

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