Từ 15/10 đến 25/10, 3 con giáp bước vào đỉnh cao may mắn, buôn bán vượng phát, làm 1 lời 100, sự nghiệp tăng tiến như Rồng thăng thiên

Từ 15/10 đến 25/10, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Tuổi Tý

Xuyên suốt 2 tháng vừa qua, việc kiếm tiền của người tuổi Tý vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng (trúng thưởng, trúng vé số) hay tiền thưởng hậu hĩnh.

Nhất là từ 15/10 đến 25/10 có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Chuột lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về những tháng cuối năm như tháng 10 này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân. Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Tý được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do nêu trên.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Từ 15/10 đến 25/10, người tuổi Tỵ đón nhận những cơ hội mới trong sự nghiệp. Con giáp này hoặc là chuyển việc hoặc là được điều chuyển lên vị trí cao hơn, hơn nữa do có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đón nhân vô số tin vui trong cuộc sống.

Khi sự nghiệp đã ổn định, người tuổi Tỵ dưới sự giúp đỡ của quý nhân sẽ có rất nhiều cách thức khác nhau để kiếm tiền, do đó số tiền tích lũy ngày một dày thêm. Thời gian này, khi mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi, làm bất cứ việc gì cũng ra tiền, cộng thêm những may mắn trong thời gian trước nên người tuổi Tỵ có thể tận hưởng một cuộc sống vô tư vô lo, không phải đau đầu về cơm áo gạo tiền nữa.

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