Từ 12h trưa mai (20/9/2023), 3 con giáp không thành phú gia cũng dư dả tiền xài, giàu có không kịp trở tay, hứng vô vàn tài vận

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 09:21

Từ 12h trưa mai (20/9/2023), 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn được tài lộc của trời đất.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Từ 12h trưa mai (20/9/2023), nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Từ 12h trưa mai (20/9/2023), 3 con giáp không thành phú gia cũng dư dả tiền xài, giàu có không kịp trở tay, hứng vô vàn tài vận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ 12h trưa mai (20/9/2023), Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Từ 12h trưa mai (20/9/2023), 3 con giáp không thành phú gia cũng dư dả tiền xài, giàu có không kịp trở tay, hứng vô vàn tài vận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Tử vi 12 con giáp có nói, từ 12h trưa mai (20/9/2023), con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời điểm này trở đi, Thân sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

Từ 12h trưa mai (20/9/2023), 3 con giáp không thành phú gia cũng dư dả tiền xài, giàu có không kịp trở tay, hứng vô vàn tài vận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào 9 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi trưa mai tử vi ngày 19/9/2023 tử vi ngày 20/9/2023 tử vi hôm nay tử vi cuối tháng 9 con giap may man tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 35 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'