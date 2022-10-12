Từ 10h sáng Thứ Tư (12/10/2022): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, hốt mưa vàng bạc, lộc kim tiền về túi ồ ạt, tài sản tăng vù vù

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Tài mang tới cho người tuổi Tý thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài, mà vào 10h sáng 12/10/2022 thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rất vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội được yêu thương và hạnh phúc đấy.

Những người buôn bán kinh doanh nhờ sự nhạy bén nên bắt kịp xu hướng, quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Nếu vượt qua được những khó khăn bước đầu này, sự liều lĩnh của bạn sẽ đem tới lợi nhuận khả quan.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Với sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Thìn vào 10h sáng 12/10/2022 làm gì cũng may mắn tốt lành. Hầu hết các phương diện của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ, bạn gần như không cần bận tâm lo lắng bất cứ vấn đề gì. Từ công việc, tài chính cho tới tình cảm, sức khỏe vì mọi thứ đều trôi chảy, nếu gặp chút sự cố nho nhỏ thì cũng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.



Lại thêm Thiên Tài chiếu mệnh, đường tài lộc của những chú Rồng cũng có nhiều dấu hiệu tốt. Người làm kinh doanh lẫn dân làm công ăn lương đều có cơ hội kiếm tiền, tiền bạc không ngừng đổ về túi.

Phương diện tình cảm cũng đón nhiều tin vui trong ngày hôm nay. Đường tình duyên như ý, mối quan hệ ngọt ngào và lãng mạn vô cùng. Người độc thân cũng có những khoảnh khắc hết sức tình cờ, ấn tượng với người mới quen, hứa hẹn mối quan hệ phát triển nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, có trách nhiệm. Con giáp này tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Vào 10h sáng 12/10/2022, cuộc sống của Tuất được dự báo là sẽ bước lên một tầm cao mới. Đặc biệt, bản mệnh có thể gặt hái nhiều thành công nhờ tài năng và sự chăm chỉ.

Nếu tiếp tục cố gắng không ngừng, tuổi Tuất không chỉ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, tài sản đủ đầy mà đời sống tinh thần cũng viên mãn.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.