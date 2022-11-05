Từ 10h ngày 5/11/2022: Thần Tài ban phước, 3 con giáp mỏi tay hốt vàng, lộc về tràn ngập, may mắn bủa vây, kinh doanh vượng phát

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 07:25

Vận may chào mời nên những con giáp này càng thêm nhiều động lực làm giàu, kinh doanh làm ăn thêm phần đại phát.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu từ 10h ngày 5/11 may mắn được sao Thổ Tú chiếu mệnh mang đến sự nhẹ nhõm, thoải mái; bằng một tinh thần lạc quan con giáp này làm việc với tâm thế hồ hởi, phấn khởi và có cảm giác thích thú. Từ đó mà thu về tay không ít lợi nhuận vượt ngoài sức tưởng tượng.

Từ 10h ngày 5/11/2022: Thần Tài ban phước, 3 con giáp mỏi tay hốt vàng, lộc về tràn ngập, may mắn bủa vây, kinh doanh vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi phương Đông dự đoán, bên cạnh đón nhận lợi nhuận từ công việc thì trong hôm nay bản mệnh tuổi Sửu cũng bất ngờ được nhận một phần quà có giá trị đến từ gia đình hoặc một người bạn thân thiết. Với món quà này vấn đề tâm lý trước giờ của bạn được giải tỏa hoàn toàn. 

Bên cạnh đó, phương diện tình cảm lại càng như "diều gặp gió", những người cô đơn sớm tìm được đối tượng thích hợp và nhanh chóng tiến tới mối quan hệ yêu đương, tìm hiểu kĩ lưỡng.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn: 5, 17

Tuổi Tuất

Từ 10h ngày 5/11/2022: Thần Tài ban phước, 3 con giáp mỏi tay hốt vàng, lộc về tràn ngập, may mắn bủa vây, kinh doanh vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 10h ngày 5/11, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 2, 6

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu quan tâm đến thành công hay thất bại, cũng như danh vọng và tài lộc. Bạn luôn muốn có tiếng cười cuối cùng, bạn luôn muốn thắng lớn. Tuy nhiên, bạn sẽ không vội vàng thành công nhanh chóng, bạn sẽ luôn kiểm soát được tỷ lệ của mình, và bạn sẽ luôn là kẻ bất khả chiến bại.

Từ 10h ngày 5/11/2022: Thần Tài ban phước, 3 con giáp mỏi tay hốt vàng, lộc về tràn ngập, may mắn bủa vây, kinh doanh vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 10h ngày 5/11, ngôi sao tài lộc sẽ chiếu sáng, người tuổi dậu sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn được dự báo sẽ có vận may, tiền bạc đến không thể ngăn cản, và bạn sẽ rất giàu có. Bạn không chỉ có khả năng kiếm tiền mà còn rất giỏi kiếm tiền bằng tiền. Hãy tin rằng bạn sẽ ngày càng giàu có và mạnh mẽ hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 16h

Con số may mắn: 4, 20

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi hưởng trọn Tam Hỷ: Hỷ Sự - Hỷ Tài - Hỷ Duyên, lộc vàng ngập nhà, tài chính thăng hoa vào cuối tháng 10 âm lịch

3 tuổi hưởng trọn Tam Hỷ: Hỷ Sự - Hỷ Tài - Hỷ Duyên, lộc vàng ngập nhà, tài chính thăng hoa vào cuối tháng 10 âm lịch

Vào cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp này hân hoan đón toàn niềm vui, chuyện làm ăn đến chuyện gia đình đều êm đẹp, may mắn.

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