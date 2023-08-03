Từ 10h hôm nay (ngày 17/6 âm lịch): 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Tâm linh - Tử vi 03/08/2023 09:17

Từ 10h ngày 17/6 âm lịch, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài liên tục ghé thăm cho lộc lá.

Tuổi Tỵ

Trong cuộc sống, tuổi Tỵ là con giáp phải trải qua nhiều gian truân khổ cực, luôn một mình xông pha với khó khăn. Tuy nhiên, thay vì trốn chạy như những người khác thì tuổi Tỵ lại càng muốn đối mặt trực diện, muốn tự mình vượt qua thử thách, rèn luyện bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn. Đa số những người tuổi Tỵ đều thành công vào giai đoạn trung vận, một khi thăng hoa thì ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, từ 10h ngày 17/6 âm lịch, cuộc sống của tuổi Tỵ có nhiều chuyển biến bất ngờ. Con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, từ giờ tuổi Tỵ nếu càng nỗ lực và cố gắng thì sẽ càng thành công hơn, cuối năm có thêm hỷ sự bất ngờ.

Từ 10h hôm nay (ngày 17/6 âm lịch): 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

So với những con giáp khác, tuổi Thìn luôn là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội để đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, họ sẽ thành công viên mãn cả tình lẫn tiền. 

Từ 10h ngày 17/6 âm lịch, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Những người làm ăn kinh doanh, sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Bên cạnh, với những người làm công ăn lương cũng sẽ có một số khoản thu từ nghề tay trái, mọi khó khăn trước mắt đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy.

Từ 10h hôm nay (ngày 17/6 âm lịch): 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán từ 10h ngày 17/6 âm lịch, tuổi Hợi đã phải đón nhận quá nhiều thương đau, khó khăn và trắc trở, thậm chí mất mát và tổn thất nhiều thứ. Thế nhưng, tử vi học cho thấy, từ giờ đến cuối năm, cuộc sống của tuổi Hợi sẽ khổ tận cam lai.

Tuổi Hợi sẽ được thần tài ghé thăm cho may vận may bất ngờ. Ngoài ra, họ sẽ tìm được một số cơ hội tốt có lợi trong việc phát triển sự nghiệp cũng như giúp đời sống tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn. Con giáp nay có khả năng tiền tài thăng bậc rõ rệt, mọi việc đều công thành danh toại.

Từ 10h hôm nay (ngày 17/6 âm lịch): 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

CẢNH BÁO: Tuần cuối tháng 7/2023, 3 con giáp này GIÀU Ú Ụ, cứ ra cửa tiền rơi trúng đầu, công danh viên mãn, tiêu mãi không hết

Dự đoán tuần cuối tháng 7/2023, ngoài tuổi Dậu thì 2 con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ, giàu ú ụ, cứ ra cửa là có tiền, tiêu mỏi tay không hết.

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