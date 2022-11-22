Trước Tết Nguyên Đán 2023, TOP 3 tuổi là 'con Trời cháu Phật', căn số phú quý, gặp hung hóa cát, tài vận đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 17:15

Vận may bất ngờ đến với cuộc sống của 3 con giáp này mang đến khoản doanh thu tích cực, tài khoản nhảy số liên tục trong thời gian trước Tết Nguyên Đán 2023.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhạy khi ứng biến với các tình huống đột xuất, cũng là một người ôn hòa giữ được các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp mang đến nhiều niềm vui. Đây là nền tảng để trước khi đến Tết Nguyên Đán 2023, Tý sẽ gặt hái thêm nhiều danh vọng mới mẻ cho vận trình sự nghiệp. Con giáp này bước vào giai đoạn tài lộc thịnh vượng, suôn sẻ. Những người làm ăn kinh doanh ngày càng phát đạt, tìm kiếm được nguồn khách hàng tiêu thụ sản phẩm dài lâu. 

Những người làm công ăn lương cũng không cần lo lắng đến công việc áp lực vì thời điểm này bạn được Chính Tài chiếu mệnh khiến tinh thần vững vàng, phấn chấn "làm đâu thắng đó". Ngoài ra bản mệnh cũng dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, mọi kế hoạch kinh doanh, làm việc đều được diễn ra trơn tru, thuận lợi, cả tình và tiền khởi sắc hào nhoáng. 

Trước Tết Nguyên Đán 2023, TOP 3 tuổi là 'con Trời cháu Phật', căn số phú quý, gặp hung hóa cát, tài vận đủ đầy - Ảnh 1
Trước khi đến Tết Nguyên Đán 2023, Tý sẽ gặt hái thêm nhiều danh vọng mới mẻ cho vận trình sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trước Tết Nguyên Đán 2023, vận trình tài lộc của tuổi Mão lên nhanh như diều gặp gió. Bản mệnh không chịu khuất phục trước khó khăn lại có quý nhân đối đãi nồng hậu nên thành tích công việc ngày này vượt ngoài sự chờ mong. Nhất là với những người làm công ăn lương ngày này được cấp trên tín nhiệm, giao phó những nội dung quan trọng. 

Thực chất họ đang muốn thử thách bạn để cất nhắc bạn đến một vị trí xứng đáng với năng lực của mình mà thôi, bạn nên tận dụng cơ hội này mà thể hiện tài năng của mình đi nhé! Đây cũng là thời điểm vận may đến với tuổi Mão nhiều hơn, việc thăng quan tiến chức hay tăng lương chỉ là sớm hay muộn. Tài chính ngày càng ổn định, thậm chí là vượng nở. 

Trước Tết Nguyên Đán 2023, TOP 3 tuổi là 'con Trời cháu Phật', căn số phú quý, gặp hung hóa cát, tài vận đủ đầy - Ảnh 2
Trước Tết Nguyên Đán 2023, vận trình tài lộc của tuổi Mão lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Trong cuộc sống hàng ngày, Dậu luôn biết cách tạo dựng quan hệ tốt đẹp với những người bạn bè, đồng nghiệp nhờ vậy mỗi khi khó khăn lại có sự ra tay tương trợ của quý nhân biến nguy thành an, biến dữ hóa lành, làm gì cũng tốt. 

Thời gian trước Tết Nguyên Đán 2023, ngoài sở hữu cơ hội thăng quan tiến chức tuổi này còn hứa hẹn một ngày tài lộc rủng rỉnh. Cuộc sống khởi sắc với rất nhiều vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống như bước sang trang mới. Tình cảm ngày này cực tốt với những người độc thân, họ sớm nhận được tín hiệu tích cực đến từ người mình yêu thích và hai bạn cũng tiến đến mối quan hệ hoàn toàn mới. 

Trước Tết Nguyên Đán 2023, TOP 3 tuổi là 'con Trời cháu Phật', căn số phú quý, gặp hung hóa cát, tài vận đủ đầy - Ảnh 3
Thời gian trước Tết Nguyên Đán 2023, ngoài sở hữu cơ hội thăng quan tiến chức tuổi này còn hứa hẹn một ngày tài lộc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời cao sắp đặt vận trình tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp liên tục hái ra tiền, bĩ cực thái lai, đại phú đại quý

Trời cao sắp đặt vận trình tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp liên tục hái ra tiền, bĩ cực thái lai, đại phú đại quý

Tử vi tuần mới xuất hiện 3 con giáp may mắn hơn người, gặt hái thành công khiến cuộc sống bước sang trang mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 28/10 âm lịch tử vi cuối tháng 10 âm lịch tu vi hom nay tu vi ngay moi tu vi hang ngay con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi