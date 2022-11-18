Trời cao sắp đặt vận trình tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp liên tục hái ra tiền, bĩ cực thái lai, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 13:13

Tử vi tuần mới xuất hiện 3 con giáp may mắn hơn người, gặt hái thành công khiến cuộc sống bước sang trang mới.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, tuần mới là khoảng thời gian vui vẻ và tràn đầy may mắn với tuổi Mùi, bạn hoàn toàn có thể lan tỏa niềm vui hạnh phúc này đến tất cả những người xung quanh. Nguồn năng lượng tích cực sục sôi khiến chính bạn ngạc nhiên vì điều đó, sự tự tin cũng giúp bạn giải quyết mọi công việc trôi chảy, dễ dàng chiếm được ưu thế trong môi trường làm việc của mình. 

Thời gian này, tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ nhanh chóng, người độc thân sớm tìm đối tượng thích hợp. Các cặp đôi cũng nhanh chóng tính tới chuyện về chung một nhà. Hơn hết, con giáp này còn may mắn cả về phương diện tài chính khi các dự án đầu tư bắt đầu sinh lời, nếu tiếp tục kiên quyết đi theo con đường đã chọn bạn sẽ sớm đón về thành công vượt trội hơn cả. 

Trời cao sắp đặt vận trình tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp liên tục hái ra tiền, bĩ cực thái lai, đại phú đại quý - Ảnh 1
Theo tử vi, tuần mới là khoảng thời gian vui vẻ và tràn đầy may mắn với tuổi Mùi, bạn hoàn toàn có thể lan tỏa niềm vui hạnh phúc này đến tất cả những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới là khoảng thời gian nhiều may mắn thuận lợi với tuổi Dần. Những người làm công ăn lương gặp được quý nhân trợ giúp, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, kĩ năng từ bậc tiền bối đi trước mà phục vụ không nhỏ cho công việc của mình. Những người làm ăn kinh doanh có bước tiến mới, thu về phần lời lãi xứng đáng. Bạn cũng hoàn toàn có thể tính tới chuyện thử sức mình ở một lĩnh vực hoàn toàn mới mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Thái Âm Cát tinh đem lại dấu hiệu tích cực cho con đường tình duyên của bạn, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự quan tâm để ý đến từ người khác phái. Nếu thực sự nhận ra vẻ chân thành của họ thì hãy cho họ cơ hội đi nhé! Với những người có gia đình, bạn và nửa kia luôn có sự trân trọng lẫn nhau, cho dù có thử thách nào ập đến thì bạn cũng nhanh chóng cứu nguy. 

Trời cao sắp đặt vận trình tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp liên tục hái ra tiền, bĩ cực thái lai, đại phú đại quý - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới là khoảng thời gian nhiều may mắn thuận lợi với tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

May mắn gọi tên con giáp tuổi Hợi trong tuần mới đến, bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn ghi được ấn tượng với khách hàng cũng như đối tác. Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cả về thời gian lẫn chất lượng mà nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. 

Trước đó, bạn đã phải đối mặt với một vài rắc rối nhưng nhờ mạnh mẽ khắc phục khó khăn mà cơ hội kiếm tiền đến với bạn liên tục. Thời gian này, người độc thân nhận được sự bày tỏ của một người nào đó mà bạn không thể ngờ đến được. Với các cặp đôi sẽ có buổi hẹn hò đầy lãng mạn tạo những kỉ niệm khó phai. 

Trời cao sắp đặt vận trình tuần mới từ ngày 21/11 đến 27/11, 3 con giáp liên tục hái ra tiền, bĩ cực thái lai, đại phú đại quý - Ảnh 3
May mắn gọi tên con giáp tuổi Hợi trong tuần mới đến, bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn ghi được ấn tượng với khách hàng cũng như đối tác - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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