Trúng vận phát tài, thời gian 3 ngày giữa tuần (22 - 24/2), 3 con giáp dành hết lộc của Thần Tài, phúc khí dồi dào, tiền ùa vào ví ồ ạt

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 08:17

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì sang thời gian 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

Tuổi Thìn

Trong 3 ngày giữa tuần, tuổi Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Con giáp nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nên đầu tư phát triển kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội. Làm tốt thì vận trình có thể lội ngược dòng.

Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Trúng vận phát tài, thời gian 3 ngày giữa tuần (22 - 24/2), 3 con giáp dành hết lộc của Thần Tài, phúc khí dồi dào, tiền ùa vào ví ồ ạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần có thể đã gặp phải hung tinh trong năm 2023 nhưng cũng gặp được cát tinh. Trong công việc hiện tại, Dần không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, đây lại chính là cơ hội để Dần khẳng định năng lực của bản thân.

Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên trong thời gian 3 ngày giữa tuần, tuổi Dần vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Giai đoạn này, Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính.

Trúng vận phát tài, thời gian 3 ngày giữa tuần (22 - 24/2), 3 con giáp dành hết lộc của Thần Tài, phúc khí dồi dào, tiền ùa vào ví ồ ạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 3 ngày giữa tuần, tài lộc của tuổi Mùi sẽ đi lên. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Chỉ cần tập trung vào nguồn thu nhập chính, Mùi sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Thời điểm này bạn không nên trông chờ vào may rủi. Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Trúng vận phát tài, thời gian 3 ngày giữa tuần (22 - 24/2), 3 con giáp dành hết lộc của Thần Tài, phúc khí dồi dào, tiền ùa vào ví ồ ạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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