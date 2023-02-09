Từ ngày 10/2 đến 28/2, chúc mừng top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 07:22

Trong thời gian này, Thần Tài đã chốt sổ 3 con giáp may mắn nên mọi việc hanh thông, tình duyên tươi thắm... tiền tài vật chất đủ đầy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, từ ngày 10/2 đến 28/2, Cát thần còn xuất hiện hỗ trợ bản mệnh trừ hung, không lo vận hạn liên quan tới tiền bạc, thậm chí nhiều người được thoát khỏi nợ nần, tìm được cách gia tăng thu nhập trong tương lai bằng những cách thức vô cùng thiết thực.

Từ ngày 10/2 đến 28/2, chúc mừng top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn có cả tiền bạc lẫn mối quan hệ tốt đẹp, không có bất kì rắc rối nào xuất hiện trong thời gian này. Tuy nhiên, con giáp này cần kiềm chế cảm xúc tức giận, nổi nóng với những kẻ thiếu suy nghĩ và vô ơn. Lúc này bản mệnh nên hạn chế cho mượn tiền bạc kẻo bị mất trắng.

Tuổi Thân

Chính Tài xuất hiện từ ngày 10/2 đến 28/2, con giáp tuổi Thân sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội phát tài trông thấy. Tuổi Thân cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh mới không để tuột mất thời cơ, song giữa tuần cần chú ý vì có thể vướng họa mất tiền.

Từ ngày 10/2 đến 28/2, chúc mừng top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về phần công việc, tuổi này có thể mắc vài lỗi nhỏ do chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết sau những ngày nghỉ ngơi, đây có thể là nguyên nhân gây ra không ít rắc rối sau này. Rất may là bạn cũng nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình, chăm chỉ và cố gắng hơn để gặt hái thành quả.

Tuổi Tuất

Được Thái Dương che chở, người tuổi Tuất có nhiều may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác từ ngày 10/2 đến 28/2. Rất nhiều tín hiệu cho thấy cơ hội thăng quan tiến chức của bạn đang nằm trong tầm tay. Dù trước đối mặt với khó khăn, thử thách nhưng được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát.

Từ ngày 10/2 đến 28/2, chúc mừng top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này không cần phải lo lắng gì bởi Thiên Tài đã che chở cho cả vận trình. Các nguồn thu tăng lên, bản mệnh có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ hay đắn đó nhiều.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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