Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp trong 3 ngày cuối tuần (10/2 - 12/2), xui xẻo cuốn gói ra đi, tiền về chật két, vận may lên đỉnh

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 09:23

Gọi tên 3 con giáp may mắn PHÁT TÀI NHANH NHẤT trong 3 ngày cuối tuần (10/2 - 12/2), tài lộc dồi dào, tài vận viên mãn hết phần thiên hạ.

Tuổi Tý

Trong 3 ngày cuối tuần (10/2 - 12/2), tuổi Tý cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó, thế nên là chú ý để giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé.

Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực kiên trì thì thành quả mới vượt hơn mong đợi.

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp trong 3 ngày cuối tuần (10/2 - 12/2), xui xẻo cuốn gói ra đi, tiền về chật két, vận may lên đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc không ngờ trong 3 ngày cuối tuần (10/2 - 12/2). Thậm chí không chỉ phát tài, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cùng với tin vui về tài chính thì bản mệnh cần phải lưu tâm đến các mối quan hệ trong công việc.

Tuy nhiên, Hợi cần đề phòng bị kẻ tiểu nhân thấy “không ăn được thì đạp đổ”, dẫn đến những chuyện thị phi không mong muốn mà bạn phải đứng ra để giải quyết. Thời gian này, tài lộc đại phát, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán.

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp trong 3 ngày cuối tuần (10/2 - 12/2), xui xẻo cuốn gói ra đi, tiền về chật két, vận may lên đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có thể thấy, trong 3 ngày cuối tuần (10/2 - 12/2), tuổi Dần sẽ có tin vui về tài lộc. Bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn. Đặc biệt, những bạn làm công ăn lương thì thời gian này nên tận dụng để thể hiện năng lực của mình.

Bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng không ngừng nghỉ đó đấy. Bạn sẽ thu hoạch rực rỡ. Tài thần ở hướng Chính Đông, bạn có thể chọn đây là hướng xuất hành cho mình để đạt được nhiều điều như ý nhé.

Số phận giàu sang gọi tên 3 con giáp trong 3 ngày cuối tuần (10/2 - 12/2), xui xẻo cuốn gói ra đi, tiền về chật két, vận may lên đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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