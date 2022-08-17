Trung thu này (10/9), 3 con giáp có vận mệnh sáng như trăng Rằm, trúng số phát tài, đổi đời thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 18:15

Xem tử vi tài lộc dịp Trung thu 2022 này cho thấy, 3 con giáp dưới đây, thời gian tới sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, việc gì cũng thành, tiền bạc dồi dào không tưởng.

Tuổi Dần

Thầy phong thủy cho hay, thông minh và tự chủ trong cuộc sống là những tính cách nổi bật của người tuổi Dần. Trong mọi việc, con giáp này không sợ gặp khó và đi lên bằng chính đôi chân, sức lực lao động của mình.

Trung thu này (10/9), 3 con giáp có vận mệnh sáng như trăng Rằm, trúng số phát tài, đổi đời thành tỷ phú - Ảnh 1
Đặc biệt, Dần sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức. Nếu bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, con giáp sẽ nắm trong tay cơ hội hiếm có trong đời, thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Từ Trung thu 2022, con giáp tuổi Dần có thần Tài bên trái, quý nhân bên phải. Cuộc sống sự nghiệp của tuổi Dần sẽ không ngừng đi lên khiến ai cũng nể phục. Thời gian này trở đi, con giáp này sẽ đón nhiều tin vui về tài lộc. Đặc biệt, Dần sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức. Nếu bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, con giáp sẽ nắm trong tay cơ hội hiếm có trong đời, thành công vang dội.

Là một trong những con giáp may mắn thời gian tới, người tuổi Dần theo tử vi vận trình thuận lợi, có thể có những khoản tiền ngoài mong đợi. Hãy xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Thời điểm tài vận của con giáp này xuất hiện, bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, không thích bó buộc bản thân vào khuôn khổ. Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi lúc còn chủ quan, bất cẩn. Người tuổi này sớm rời xa gia đình, đi xa lập nghiệp thì sẽ sớm thành danh, thành tài.

Trung thu này (10/9), 3 con giáp có vận mệnh sáng như trăng Rằm, trúng số phát tài, đổi đời thành tỷ phú - Ảnh 2
Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, giúp ích cho sự phát triển của công ty, tổ chức mà họ làm việc. Sau thời gian này, bản mệnh có cơ hội lớn được tăng lương, thăng chức, được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

 

Từ ngày 10/9 (nhằm ngày Trung thu 2022), con giáp tuổi Ngọ có tài vận tăng cao, sự nghiệp hanh thông. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, giúp ích cho sự phát triển của công ty, tổ chức mà họ làm việc. Sau thời gian này, bản mệnh có cơ hội lớn được tăng lương, thăng chức, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người kinh doanh sẽ được hỗ trợ trong cách thức bán hàng, phân phối sản phẩm, thu về lợi nhuận cao. Người tuổi này đạt nhiều thành tựu trong công việc nên tiền thu về cũng rủng rỉnh như mong đợi.

Tuổi Mão

Đúng ngày Trung thu (10/9), người tuổi Mão sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”.

Trung thu này (10/9), 3 con giáp có vận mệnh sáng như trăng Rằm, trúng số phát tài, đổi đời thành tỷ phú - Ảnh 3
Đây có thể nói là thời điểm "vàng" của tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Mão và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Nếu tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh thì tiền trong túi của con giáp này sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm "vàng" của tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Mão và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Đặc biệt, tử vi nói, tuổi Mão càng chăm chỉ càng phát tài cuộc sống cực kỳ hanh thông viên mãn ít ai sánh bằng. Với những người tuổi Mão đang làm công ăn lương chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ được cấp trên cất nhắc lên chức tăng lương tăng bổng. Nhờ đó, đường tài lộc cũng sẽ vô cùng thăng hoa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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