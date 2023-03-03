Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Bảy (4/3/2023), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 15:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ vào đúng ngày 4/3/2023.

Tuổi Dần

Đúng ngày 4/3, người tuổi Thân có nhiều cơ hội mưu cầu phú quý, lại có sao “lục bạch” chiếu mệnh nên các bạn không phải lo lắng gì về tiền bạc trong giai đoạn này. Hơn nữa, tài vận tăng vọt, chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội là có thể làm giàu nhanh chóng, trở mình trong một đêm, tiền vô ào ào. Về mặt sự nghiệp, con giáp này cũng học được cách tự chủ động hơn, từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong công việc.

Về chuyện tình cảm của con giáp may mắn này, hai bạn có nhiều thời gian để tìm hiểu về đối phương. Con giáp này nên cân nhắc dành nhiều thời gian cho đối phương nhiều hơn để cả hai có nhiều cơ hội cùng nhau làm những điều mình thích.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Bảy (4/3/2023), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ - Ảnh 1
Đúng ngày 4/3, người tuổi Thân có nhiều cơ hội mưu cầu phú quý, lại có sao “lục bạch” chiếu mệnh nên các bạn không phải lo lắng gì về tiền bạc trong giai đoạn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của người tuổi Tuất cũng sẽ có thăng tiến. Bạn hoàn thành những nhiệm vụ được giao và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Thời gian tới, bản mệnh sẽ đảm nhận những trọng trách mới và đây là cơ hội để bạn bước lên vị trí công việc mà mình mong ước. Người tuổi này nhận được lời mời cộng tác với giá trị hợp đồng cao. Thông qua lần hợp tác này, bạn có thể nâng cao thu nhập lên rất nhiều lần so với trước đây. Điều này giúp bản mệnh không cần lo lắng về tiền bạc.

Vận trình tình duyên đầm ấm. Gia đình luôn tràn ngập tiếng cười khi bạn và đối phương đều cố gắng vun vén và dành nhiều thời gian nhất có thể. Những bạn độc thân không cần quá lo lắng, chỉ cần chờ đợi thêm thời gian nữa sẽ nhận được tin tức về người ấy.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Bảy (4/3/2023), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ - Ảnh 2
Vận trình công việc của người tuổi Tuất cũng sẽ có thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vẫn đảm nhận những nhiệm vụ quen thuộc giúp cho bạn có thể hoàn thành chúng khá nhẹ nhàng. Bạn chỉ cần tập trung vào những công việc này sẽ sớm nhận được tin tức tích cực về lương thưởng. Bạn nhận được một khoản kha khá từ những hợp đồng công việc tự do. Người tuổi này nhanh chóng đạt được ngưỡng tài chính như mong muốn nếu biết cân bằng những khoản thu và chi.

Vận trình tình duyên ổn định. Những cặp đôi duy trì tình cảm tốt đẹp cho nhau và không có nhiều vấn đề xảy đến. Người tuổi này nếu còn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp, điều quan trọng là bạn cần tự nâng cao giá trị bản thân.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Bảy (4/3/2023), 3 con giáp may mắn đủ đường, làm việc đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ - Ảnh 3
Người tuổi Hợi vẫn đảm nhận những nhiệm vụ quen thuộc giúp cho bạn có thể hoàn thành chúng khá nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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