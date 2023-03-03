Từ nay tới Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Phật độ trì, đạp trúng hố vàng, tiền bạc kéo về chật két

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 07:57

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Phật độ trì, đạp trúng hố vàng, tiền bạc kéo về chật két từ nay đến Rằm tháng 2 âm lịch.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Bản mệnh nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nếu làm kinh doanh, Dậu buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều.

Những người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Bản mệnh có cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Về tài vận, từ này tới ngày  Rằm tháng 2 Âm lịch, cọn giáp may mắn này cũng là một trong những con giáp kiếm được nhiều tiền nhất.

 

Từ nay tới Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Phật độ trì, đạp trúng hố vàng, tiền bạc kéo về chật két - Ảnh 1
Người tuổi Dậu có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tinh thần tốt giúp cho những người tuổi Mùi ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh nhận được nguồn lợi nhuận đáng kể từ những khoản đầu tư trước đó. Bản mệnh nên suy nghĩ kỹ trước những cơ hội đầu tư tiếp theo. Những người làm công ăn lương được đồng nghiệp giúp đỡ, khích lệ để công việc diễn ra trơn tru, thuận lợi. Nhờ hoàn thành công việc đúng hạn mà Tuất được cấp trên tin tưởng, có cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Từ nay tới ngày Rằm tháng 2 Âm lịch tuổi Mùi còn vượng vận đào hoa. Người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Người đã có đôi thì tình cảm mặn nồng, thắm thiết.

Từ nay tới Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Phật độ trì, đạp trúng hố vàng, tiền bạc kéo về chật két - Ảnh 2
Tinh thần tốt giúp cho những người tuổi Mùi ngày một thăng hoa trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường thật thà, ngay thẳng. Trong công việc, tuổi Ngọ nói được làm được và tỏ thái độ nghiêm túc, cầu thị. Về tài vận tổng thể, thời gian gần đây Hợi có một số biến động, áp lực kinh tế. Tài sản của bản mệnh có thể bị tiêu hao đi ít nhiều.

Tử vi cho biết từ nay tới ngày Rằm tháng 2 Âm lịch, Hợi có cơ may chuyển bại thành thắng. Bản mệnh được thần Tài ban phát của cải, làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc. Tài lộc của tuổi Ngọ ngày càng tăng tiến. Thời gian này thích hợp để khai trương, mở hàng, mở rộng các hoạt động kinh doanh. Người trồng trọt, chăn nuôi có thể tìm hiểu về các giống cây trồng, vật nuôi mới.

Từ nay tới Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Phật độ trì, đạp trúng hố vàng, tiền bạc kéo về chật két - Ảnh 3
Tử vi cho biết từ nay tới ngày Rằm tháng 2 Âm lịch, Hợi có cơ may chuyển bại thành thắng. Bản mệnh được thần Tài ban phát của cải, làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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