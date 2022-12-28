Thời điểm này hết sức tỏa sáng với những ai làm kinh doanh, buôn bán gặp được khách hàng lớn với những đơn hàng giá trị khủng mà xử lí được vấn đề tồn kho thời điểm trước đó. Với những người làm ăn kinh doanh được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà khẳng định được vị thế trên tập thể.

Đúng 16 giờ (29/12),chúc mừng tuổi Sửu trở thành con giáp may mắn bởi nhận được sự ưu ái đến từ phía Cát tinh, cuộc sống bước sang trang mới với nhiều điểm tích cực khó ai sánh bằng.

Tình duyên trong giai đoạn này có câu trả lời tích cực cho tuổi Sửu, những người độc thân đang chờ tín hiệu tích cực từ người ấy hoàn toàn yên tâm, họ sẽ sớm cho bạn câu trả lời đúng nghĩa, đem đến cho bạn hạnh phúc trào dâng.

Tuổi Thìn theo tử vi 12 con giáp là con giáp hồng phúc nở thắm, ngay từ khi sinh ra đã được Tài Thần và Hỷ Thần ưu ái cho nhiều điều hơn người. Đúng 16 giờ (29/12) tuổi Thìn đón nhận tin vui liên quan đến tài lộc.

Có một khoản tiền đầu tư tưởng chừng chấp nhận bỏ dở trước đó bất chợt mang về nguồn thu tích cực, với số tiền lợi nhuận rủng rỉnh này bản thân hoàn toàn chi trả được các khoản phí trước đó thậm chí còn có dôi dư.

Tình cảm tốt đẹp nồng thắm với các cặp đôi, mọi rào cản ngăn lối bị phá vỡ hoàn toàn. Hai bạn có thể tính đến chuyện du lịch ngắn ngày nhằm bồi đắp, xây dựng tình cảm vững bền.

Đúng 16 giờ (29/12) tuổi Thìn đón nhận tin vui liên quan đến tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Với bản mệnh tuổi Dậu ăn ở có tâm có đức, luôn biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh. Bởi vậy mà người tuổi này thường được Trời Phật phù hộ, gặp nguy hóa cát.

Trong giai đoạn này, tuổi Dậu gặt hái được khá nhiều thành công mới mẻ trên con đường sự nghiệp. Cũng nhờ tính tình ôn nhu, hòa hợp nên làm gì cũng được đồng nghiệp ủng hộ hết sức.

Phương diện tình cảm gia đình hạnh phúc, mọi thành viên trong gia đình có dấu hiệu hòa hợp, cởi bỏ đi sự giận hờn, bất hòa trước đó và bắt đầu làm lành bằng những bữa cơm thân mật, gắn kết tình thương.

Trong giai đoạn này, tuổi Dậu gặt hái được khá nhiều thành công mới mẻ trên con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

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