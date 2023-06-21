Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Họ điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng.

Người tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng. Con giáp này nhanh nhạy chớp thời cơ, họ đang đi đúng hướng trong công việc. Thời gian tới, con giáp này có tài lộc vượng phát, giải tỏa được nhiều áp lực, hầu bao rủng rỉnh, không còn lo lắng về tiền bạc.

Trong công việc, họ thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ. Con giáp tuổi Mão làm việc chăm chỉ, làm việc hăng say. Tinh thần chịu đựng gian khổ đã mở đường cho những thành công của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần thường sôi nổi, giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Trong công việc, con giáp này rất quyết đoán, nói được làm được. Đôi khi, họ cũng tỏ ra đa nghi, không tin tưởng vào những người ở xung quanh mình.

Con giáp tuổi này tính tình khá khảng khái, đôi khi nói những lời khó nghe. Muốn thành công trong sự nghiệp, họ cần khéo léo hơn trong giao tiếp.

Vận may của con giáp tuổi Dần sẽ tăng lên gấp bội. Tâm lý của họ thay đổi một cách tích cực. Họ tự tin hơn trước và chủ động tìm kiếm các cơ hội phù hợp với mình. Người tuổi này thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng áp lực tốt.

Dù gặp áp lực, con giáp tuổi Dần cũng không để mình vướng bận. Tài lộc của người tuổi Dần càng ngày càng khởi sắc, dễ gặp quý nhân. Ngoài tiền lương, họ cũng kiếm thêm tiền nhờ buôn bán thêm hoặc nghề tay trái nên tổng thu nhập không tồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có đầu óc linh hoạt, khả năng thích ứng cao, tư duy nhanh nhạy. Vì vậy, họ dễ dàng giành được cơ hội phù hợp với bản thân. Con giáp này giỏi giao tiếp, có thể làm bạn với mọi người. Vì vậy, khi khó khăn, họ có quý nhân phù trợ. Người tuổi Tỵ biết đối nhân xử thế, biết đền ơn đáp nghĩa nên được lòng mọi người.

Người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, nhanh nhạy chớp thời cơ. Họ có cơ hội hợp tác làm ăn, dự án công việc để thể hiện bản thân. Nhờ làm việc chăm chỉ, tập trung, có trách nhiệm, người tuổi này đạt thành tích tốt, được đồng nghiệp, cấp trên công nhận.

Nhờ quý nhân giúp đỡ, con giáp này có thêm nhiều cách kiếm tiền. Người tuổi này toàn tâm toàn ý với công việc, có thu nhập rủng rỉnh, chẳng lo nghèo túng.

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