Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân dẫn đường, thuận đường tiến thân, bắt thang đến thành công, chạm tay vào may mắn

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 10:32

Được quý nhân phù trợ, nâng bước trong sự nghiệp, con giáp này ngày một thăng tiến, đạt được nhiều thành công.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, lém lỉnh như những chú khỉ vậy. Không những thế, họ còn mang số mệnh giàu sang phú quý. Vì vậy, thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn nhưng đến trung tuổi thì cuộc sống của họ dần ổn định, tài lộc ngày một dồi dào.

Người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh, lại được quý nhân chỉ bảo. Vì vậy, từ khoảng thời gian này, con giáp có tài lộc bùng nổ, chỉ cần nắm bắt cơ hội là họ có thể kiếm tiền một cách thuận lợi.

Được quý nhân phù trợ, nâng bước trong sự nghiệp, con giáp này ngày một thăng tiến, đạt được nhiều thành công. Người tuổi Thân làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, sản phẩm được mùa, bán được giá. Cố gắng nỗ lực không ngừng, con giáp này có được thu nhập rủng rỉnh, cuộc sống ấm no hơn trước.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân dẫn đường, thuận đường tiến thân, bắt thang đến thành công, chạm tay vào may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, gan dạ, dám nghĩ dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, đôi lúc họ tỏ ra khá nóng nảy và mất bình tĩnh.

Người tuổi Dần nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên coi trọng, công việc suôn sẻ, tài lộc không ngừng đổ về. Đồng thời, người tuổi này nếu làm đầu tư kinh doanh sẽ gặp may mắn hết lần này đến lần khác. Họ lần lượt chốt được những đơn hàng, ký được hợp đồng có giá trị.

Tuy nhiên, người tuổi này chớ nên ôm đồm nhiều việc kẻo xôi hỏng, bỏng không. Ngoài ra, người tuổi Dần nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc đến kiệt sức kẻo làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân dẫn đường, thuận đường tiến thân, bắt thang đến thành công, chạm tay vào may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thật thà, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ có tài thao lược, có lòng dũng cảm, nghị lực mạnh mẽ và luôn giữ được sự tự tin. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, thấy khó khăn không nản chí nên đến trung tuổi thường sẽ đạt được thành công.

Con giáp này nhận được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ điềm tĩnh hơn trong giải quyết các vấn đề trong công việc. Họ biết cách tạo ra tài sản và đầu tư của cải để có cuộc sống giàu có, sung túc hơn.

Ngoài ra, người tuổi Thìn không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Người tuổi này nếu chưa có công việc sẽ sớm tìm được công việc như ý. Trong khi đó, người làm kinh doanh thường buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng. Không những thế, người tuổi Thìn còn nhận nhiều tin vui trong cuộc sống. Con giáp tuổi này nếu còn độc thân sẽ tìm thấy tình yêu đích thực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, giàu có phủ phê, tiền đồ xán lạn, cuộc đời nở hoa, ngồi mát hưởng phước

Từ nay đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, giàu có phủ phê, tiền đồ xán lạn, cuộc đời nở hoa, ngồi mát hưởng phước

Con giáp này có sự bứt phá trong sự nghiệp, con đường thăng quan tiến chức của họ như được trải thảm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này