Trúng số độc đắc vào đầu tháng 4 AL: 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đồ xán lạn, làm đâu thắng đó, may mắn thấm vào người, ươm mầm hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 21:48

Cuối cùng thì vận rủi qua đi, vận may gõ cửa nhà, 3 người tuổi này ngày càng thành đạt trong công việc.

Tuổi Thân

Tuổi Thân công việc may mắn hơn nhiều. Đặc biệt là những người làm quan, thi cử thì sắp đón nhận nhiều tin vui. Này cũng là cơ hội cho những ai bắt đầu khai trương, hợp tác làm ăn. Việc kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều đạt được thành tích tốt trong thời gian tới đây. Có làm thì mới có ăn, có siêng năng cần cù thì sẽ có ngày gặt hái được quả ngọt, mọi công sức bản mệnh bỏ ra đang được đặt đúng chỗ.

Vận trình tình cảm cũng rất đẹp đẽ. Nửa kia là chỗ dựa đáng tin cậy để bản mệnh sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Trong ngày dễ mà có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở hoặc có người thân ở xa đến thăm.

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 4 AL: 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đồ xán lạn, làm đâu thắng đó, may mắn thấm vào người, ươm mầm hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu dễ gặp tiểu nhân, đấu đá nhau để giành quyền lợi. Vì sự cạnh tranh, bạn làm việc cực kỳ thông minh, công bằng nhưng toàn gặp phải kẻ xấu tính, thích ganh đua lẫn nhau. May là vận tài chính vẫn ổn định, bạn có một khoản tiết kiệm phòng thân từ trước phòng lúc ốm đau. Có nhiều người đang ghen ăn tức ở với sự thành công của bạn nhưng không làm được gì cả vì họ đâu có giỏi bằng bạn.

Dự báo mặt tình cảm có tiến triển nhờ Kim sinh Thủy. Bạn có được sự tôn trọng từ bạn bè và người thân trong gia đình. Dù cả thế giới có quay lưng với Dậu thì vẫn còn những người thân thiết ở bên cạnh để cùng bạn chống lại mọi kẻ xấu, gạt bỏ thị phi.

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 4 AL: 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đồ xán lạn, làm đâu thắng đó, may mắn thấm vào người, ươm mầm hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất dễ gặp rắc rối trong công việc nhưng vẫn khéo léo vượt qua. Dẫu biết bạn là con giáp tài giỏi, biết nỗ lực nhưng không thể tránh được tiểu nhân. Dù làm việc gì đi nữa thì bạn vẫn giữ uy tín và nỗ lực nên những ai đang muốn thăng tiến thì lên rất nhanh. Điểm sáng là đường tài lộc vì có Chính Tài nâng đỡ. Không chỉ người buôn bán có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm tiền nhờ sức bền của bản thân. Tuất nên tính đến chuyện nhập hàng, canh tác thêm loại cây trồng, vật nuôi mới trong hôm nay.

 

Tuy nhiên, vận trình tình duyên có phần kém sắc vì Thủy Thổ tương khắc. Các đôi mới cưới dễ nảy sinh mâu thuẫn lớn khiến tình cảm ngày càng rạn nứt. Đi ra ngoài Tuất dễ gặp phải những người khó tính, vô duyên, thích sân si chuyện nhà người ta.

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 4 AL: 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đồ xán lạn, làm đâu thắng đó, may mắn thấm vào người, ươm mầm hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ngày cuối cùng tháng 3 AL: 3 con giáp ngập trong biển tiền, làm đâu thắng đó, công thành danh toại, lộc lá nở rộ, vạn sự như ý

Ngày cuối cùng tháng 3 AL: 3 con giáp ngập trong biển tiền, làm đâu thắng đó, công thành danh toại, lộc lá nở rộ, vạn sự như ý

3 con giáp này có bước đột phá, tiến bộ không ngừng trong sự nghiệp. Bằng trí tuệ và sức lao động, họ có thể giúp gia đình mình có cuộc sống tốt hơn.

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