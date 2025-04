Vận tài lộc không mấy khả quan do những tác động tiêu cực từ công việc. Thu nhập có thể bị trì trệ hoặc phát sinh chi phí bất ngờ do các vấn đề liên quan đến tiểu nhân. May mắn là ngày có ngũ hành Kim sinh Thủy mang đến những tín hiệu tích cực cho phương diện tình cảm. Mối quan hệ với người thân, bạn bè có xu hướng hài hòa, thấu hiểu hơn, giảm bớt áp lực tinh thần cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn