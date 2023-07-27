Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần 29-30/7, 3 con giáp bội thu lộc khủng, điềm lành gõ cửa liên tục, sự nghiệp tiến xa

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 10:44

Tử vi dự đoán vào 2 ngày cuối tuần 29-30/7, 3 con giáp bội thu lộc khủng, điềm lành gõ cửa liên tục, sự nghiệp tiến xa.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, cá tính. Tuy vậy, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Người tuổi Dần thường nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Trong gia đình cũng vậy, con giáp này đối xử tốt với tất cả mọi người và thường dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân yêu.

Người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Dần dần, họ sẽ trở thành người có vai trò và tầm ảnh hưởng rất lớn ở nơi làm việc. Người tuổi này làm kinh doanh phát đạt, đơn hàng nhiều, lợi nhuận tăng. Không những thế, người tuổi Dần còn có hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Họ được nửa kia động viên, giải tỏa áp lực nên có thêm động lực để phấn đấu và thành công trong sự nghiệp.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần 29-30/7, 3 con giáp bội thu lộc khủng, điềm lành gõ cửa liên tục, sự nghiệp tiến xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần đều thông minh, tinh tường, có óc phán đoán tốt. Trong cuộc sống, người tuổi này giỏi giao tiếp, có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, họ có thể được quý nhân phù trợ. Khi đối mặt với khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh thay vì tỏ ra sợ hãi, suy nghĩ tiêu cực.

Người tuổi Hợi có tài vận khởi sắc. Họ học hỏi được nhiều điều mới, năng lực cá nhân được cải thiện. Con giáp tuổi này hợp tác làm ăn với bạn bè, công việc làm ăn sẽ phát đạt.

Những người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng với cấp trên và nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ. Trong khi đó, trong tuần này, con giáp tuổi Hợi cũng có sức khỏe khá tốt, không gặp vấn đề gì.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần 29-30/7, 3 con giáp bội thu lộc khủng, điềm lành gõ cửa liên tục, sự nghiệp tiến xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều quyến rũ, có duyên ngầm, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, họ giỏi giao tiếp, biết chọn bạn mà chơi nên kết giao được với những người tốt.

Con giáp tuổi này thường thông minh, tài giỏi hơn người. Nếu có cơ hội phát huy tài năng, họ sẽ đạt đến vị trí cao trong công việc. Con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này đạt thành tích nổi bật, có cơ hội thăng quan tiến chức.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Tỵ muốn điều chuyển công việc cũng sẽ nhận được những lời mời phỏng vấn. Trong thời gian tới, họ sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp tại môi trường làm việc mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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