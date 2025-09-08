Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (8-9/9), Thực thần giúp Sửu có lộc ăn uống dồi dào trong ngày mới, ăn nên làm ra, kinh doanh đắt khách do tính cách phóng khoáng, xởi lởi, biết đùa duyên với khách. Đây cũng là ngày tốt để con giáp này chi tiền cho việc du lịch, ăn uống hoặc mua sắm nội thất.

Nhưng công việc có vẻ như không mỉm cười với Sửu do ảnh hưởng của Tương Xung ám vận. Con giáp này nên thận trọng trong việc xử lý tài liệu, giấy tờ, đề xuất ý kiến, ra đề thi kẻo mắc sai sót phải dùng tiền bạc và thời gian để sửa sai. Chuyện tình cảm hôm nay thực sự không tốt chút nào. Những người đang yêu nhau dễ nổi nóng và có thể bực bội vì những sai sót nhỏ nhặt. Hãy cẩn thận đừng để điều này dẫn đến tranh cãi không đáng có làm tình cảm của 2 bạn rạn nứt.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (8-9/9), được cục diện Tam Hội nâng đỡ, dự báo người tuổi Dần sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Bạn có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang sau những nỗ lực bền bỉ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài cũng mở ra nhiều cơ hội cải thiện thu nhập cho Dần. Đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Nhân cơ hội này bạn có thể mở rộng quy mô để ngày càng thu được nhiều hơn.

Phương diện tình cảm không có gì phải lo lắng. Đôi bên đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, tình cảm càng ngày càng thêm bền vững, những người yêu lâu có thể bàn tính đến chuyện cưới xin. Người độc thân tìm được người chung lý tưởng, đồng điệu về mặt tâm hồn.

Con giáp tuổi Dậu

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (8-9/9), đưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn không sợ hãi khó khăn và sẵn sàng đối diện với những điều chưa biết trước, nhờ vậy mà bạn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có một ngày buôn may bán đắt. Bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên có thể cung cấp được những gì mà khách hàng cần. Khoản tiền kiếm về túi của bạn rủng rỉnh hơn hẳn nếu so với đối thủ.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Đông sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!