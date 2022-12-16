Theo tử vi , vào 16 giờ ngày 17/12, người tuổi Mão không bao giờ thiếu may mắn. Họ tuy không quá thông minh nhưng rất chăm chỉ và tốt bụng, ông trời sẽ phù hộ cho những người như vậy. Tương lai của họ tươi sáng và đầy hứa hẹn. Họ sẽ gặp được những người bạn chân thành và dần ghi dấu ấn được trong lĩnh vực hoạt động. Nhìn chung, người tuổi Mão sẽ có cuộc sống sung túc và an yên.

Người tuổi Mão làm gì cũng cố gắng hết mình. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều mang thái độ tích cực như vậy. Thậm chí, con giáp này sẵn sàng chịu thiệt để vì người khác.

Những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp chính là nguyên nhân giúp người tuổi THìn chính là con giáp sẽ gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ.

Về mặt tình duyên, người tuổi này nếu đã có đôi hay đã lập gia đình nên có sự tiết chế về cảm xúc, nhất là với các mối quan hệ khác giới trong công việc kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Vào 16 giờ ngày 17/12, tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt mọi người đến thành công - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong thời gian tới rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Với những người tuổi Thìn làm công ăn lương, sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng đã giúp bạn trưởng thành nhanh chóng, là con giáp không thích ỷ lại và biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để kiếm về bộn tiền.

Tuổi Hợi

Vào 16 giờ ngày 17/12, sẽ là một thời điểm cực kỳ may mắn đối với những người tuổi Hợi có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Tử vi dự báo con giáp này sẽ có vận trình đầy tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Họ rất thích được làm lãnh đạo và che chở cho những người khác. Họ thích sự công bằng và sẽ không chịu lùi bước trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào, nếu cảm thấy họ là người có lý - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ ngoại giao của người tuổi Hợi được mở rộng, phát huy tốt vai trò giúp thúc đẩy công việc kinh doanh làm ăn được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, người tuổi này còn được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Trời sinh người tuổi Hợi là những người có ý thức tự tôn cực kỳ cao và vô cùng độc lập. Họ rất thích được làm lãnh đạo và che chở cho những người khác. Họ thích sự công bằng và sẽ không chịu lùi bước trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào, nếu cảm thấy họ là người có lý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.