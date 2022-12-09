Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (10/12/2022), 3 con giáp hết nghèo hết khổ, vượt mọi chông gai, gánh lộc về nhà, tiền bạc rủng rỉnh, “cầu được ước thấy”, vạn sự khởi đầu hanh thông

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 15:07

Tử vi cho biết, đúng 16h30 ngày mai (10/12/2022), 3 con giáp này hết nghèo hết khổ, vượt mọi chông gai, gánh lộc về nhà, tiền bạc rủng rỉnh, “cầu được ước thấy”, vạn sự khởi đầu hanh thông

Tuổi Dần

Thời gian sắp tới, những người tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân. Trong nửa đầu năm Tân Sửu có nhiều lúc tuổi Dần cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì người đó tự dưng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (10/12/2022), 3 con giáp hết nghèo hết khổ, vượt mọi chông gai, gánh lộc về nhà, tiền bạc rủng rỉnh, “cầu được ước thấy”, vạn sự khởi đầu hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi càng tới dịp cuối năm những người tuổi Dần sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian giúp người tuổi Dần cân bằng lại cảm xúc của bản thân.

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày mai (10/12/2022), những người làm công ăn lương thì bạn cũng sẽ gặp không ít may mắn. Theo đó, tuổi Dần làm gì cũng phát tài, giàu có, tình duyên cũng vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ cảm nhận được cuộc sống và sự nghiệp chuyển biến theo một hướng mới trong năm 2023. Nhờ Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ nên con giáp này làm đâu thắng đấy, các kế hoạch đầu tư có dấu hiệu khởi sắc.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (10/12/2022), 3 con giáp hết nghèo hết khổ, vượt mọi chông gai, gánh lộc về nhà, tiền bạc rủng rỉnh, “cầu được ước thấy”, vạn sự khởi đầu hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với sự tự tin cùng tinh thần cầu tiến, tuổi Sửu nhất định sẽ vượt qua thử thách trong công việc và đạt thành công lớn. Tuổi Sửu luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện chúng. Con giáp này chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình là có thể đạt được thành tựu đáng mong đợi.

Tử vi ngày mai (10/12/2022) được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và cát tinh hỗ trợ nên mọi sự hanh thông. Bản mệnh có thể giải quyết công việc khéo léo, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Tuổi Sửu có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, đường tài lộc của con giáp này ngày một thăng tiền, tiền bạc rủng rỉnh hơn trong năm 2023.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 10/12/2022, dược cục diện Tam Hội che chở, tuổi Ngọ vẫn đang cho thấy bạn là người nói được làm được. Những lĩnh vực bạn theo đuổi đều được bạn đầu tư thời gian và công sức một cách nghiêm túc, hôm nay chính là ngày bạn có thể nhận lại ít nhiều những thành quả bước đầu.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày mai (10/12/2022), 3 con giáp hết nghèo hết khổ, vượt mọi chông gai, gánh lộc về nhà, tiền bạc rủng rỉnh, “cầu được ước thấy”, vạn sự khởi đầu hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16h30 ngày mai (10/12/2022) nhân duyên của con giáp này ngày càng tốt đẹp. Bằng chứng là người còn độc thân có duyên khác giới khá vượng. Tuy nhiên, chính vì có nhiều sự lựa chọn, đôi khi chính điều đó lại khiến bản mệnh chần chừ và thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ngày mai, thứ Bảy (10/12/2022), RŨ SẠCH XUI XẺO, 3 con giáp đón may mắn lớn trong năm, sự nghiệp phất lên 5-6 lần, tiền vô như nước, tiền bạc đổ về như thác, mọi việc vạn sự hanh thông

Ngày mai, thứ Bảy (10/12/2022), RŨ SẠCH XUI XẺO, 3 con giáp đón may mắn lớn trong năm, sự nghiệp phất lên 5-6 lần, tiền vô như nước, tiền bạc đổ về như thác, mọi việc vạn sự hanh thông

Top 3 con giáp này đón may mắn lớn trong năm, sự nghiệp phất lên 5-6 lần, tiền vô như nước, tiền bạc đổ về như thác, mọi việc vạn sự hanh thông trong ngày mai, thứ Bảy (10/12/2022).

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