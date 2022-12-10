Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày 11/12/2022, 3 con giáp đón phúc khí ngập trời, gặp “thiên thời, địa lợi”, đại phúc đại hỷ, tiền chất đầy tủ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 16:37

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày 11/12/2022, 3 con giáp này đón phúc khí ngập trời, gặp “thiên thời, địa lợi”, đại phúc đại hỷ, tiền chất đầy tủ, giàu sang khó ai bì kịp.

Tuổi Ngọ

Không cần biết thời gian trước khó khăn ra sao, ngày 11/12/2022, người tuổi Ngọ sẽ làm đâu trúng đấy. Nếu có nợ nần thì không những trả được hết mà còn dư sức sắm sửa nhà lầu, xe hơi và tích lũy về sau, cuộc sống có thể nói tràn ngập tài lộc và may mắn. Nhờ Thần Tài ưu ái nên dù làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì tuổi Ngọ vẫn dễ dàng thu về tiền bạc đầy tay. 

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày 11/12/2022, 3 con giáp đón phúc khí ngập trời, gặp “thiên thời, địa lợi”, đại phúc đại hỷ, tiền chất đầy tủ, giàu sang khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 16h30 ngày 11/12/2022, nếu đang nung nấu ý định khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay đơn giản là dự định rẽ theo nghề tay trái thì đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu đó. Tất nhiên khó tránh khỏi “vạn sự khởi đầu nan”, song Thần Tài sẽ hỗ trợ họ phần nào để vượt qua được những trở ngại ban đầu, vẫn thu được tài lộc về đầy túi.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mai 11/12/2022, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn tương đối suôn sẻ, bạn có thể đón đầu cơ hội phát triển, cải thiện về tài lộc. Tuy khối lượng công việc trong thời gian này tăng lên và không có nhiều sự trợ giúp từ người khác, nhưng vận khí của người tuổi Thìn ngày càng mạnh mẽ, một mình bạn cũng có thể xử lý ổn thỏa mọi việc, tự trở nên nổi bật.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày 11/12/2022, 3 con giáp đón phúc khí ngập trời, gặp “thiên thời, địa lợi”, đại phúc đại hỷ, tiền chất đầy tủ, giàu sang khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Thìn có cơ hội nhận được một số thông tin về đầu tư chứng khoán từ các tình huống xã giao, từ đó mở ra những nguồn thu nhập bên lề mới và nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn.

Một nhắc nhở nhỏ dành cho Thìn là, bởi vì những lựa chọn trong năm nay của bạn sẽ ảnh hưởng mạnh đến cuộc đời của bạn ở nhiều năm sau nên hãy vô cùng thận trọng trước mọi quyết định. Bạn nên thêm gia vị cho tình yêu của mình bởi nó đang có dấu hiệu buồn tẻ. Đừng quên đầu tư không phải xấu nhưng đừng bao giờ liều lĩnh mà không tính toán trước.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn nhanh nhẹn, hiền từ nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Mão thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến. Tử vi học có nói, trong thời gian tới người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhưng vẫn chưa thịnh vượng.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày 11/12/2022, 3 con giáp đón phúc khí ngập trời, gặp “thiên thời, địa lợi”, đại phúc đại hỷ, tiền chất đầy tủ, giàu sang khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 11/12/2022, tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua hết hôm nay (10/12/2022), MAY MẮN THEO GÓT, 3 con giáp giàu lên bất ngờ, vận may tăng vọt, sự nghiệp lên như “ngựa phi nước đại”, tiền bạc dồi dào, phất lên như diều gặp gió

Qua hết hôm nay (10/12/2022), MAY MẮN THEO GÓT, 3 con giáp giàu lên bất ngờ, vận may tăng vọt, sự nghiệp lên như “ngựa phi nước đại”, tiền bạc dồi dào, phất lên như diều gặp gió

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (10/12/2022), 3 con giáp này giàu lên bất ngờ, vận may tăng vọt, sự nghiệp lên như “ngựa phi nước đại”, tiền bạc dồi dào, phất lên như diều gặp gió

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai Tử vi ngày 11/12/2022 Trúng số độc đắc 3 con giáp đón phúc khí ngập trời

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 13 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 13 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng