TOP 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, khắc tinh ám quẻ, tiền vàng hao hụt, cẩn thận đề phòng hao tiền tốn của trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12)

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 11:13

TOP 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, khắc tinh ám quẻ, tiền vàng hao hụt, cẩn thận đề phòng hao tiền tốn của trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12)

Tuổi Thân

Trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12), sự nghiệp của tuổi Thân không có nhiều điểm sáng. Dựa vào sự thông minh, nhanh trí và một phần khôn vặt, con giáp này vẫn có thể hoàn thành nhiễm vụ được giao. Tuy nhiên, dù kết quả có lý tưởng hay không, tuổi Thân cũng không nên duy trì tình trạng này mãi. Thân cần phải dựa vào khả năng thật sự của mình mới có thể xây dựng được sự nghiệp vững chắc, lâu bền.

TOP 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, khắc tinh ám quẻ, tiền vàng hao hụt, cẩn thận đề phòng hao tiền tốn của trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong tháng của con giáp này cũng không được như trước. Tuổi Thân cần tìm cơ hội khẳng định bản thân, nên bỏ thái độ được chăn hay chớ hoặc chỉ dựa vào những chiêu trò khôn vặt để kiếm lời. Trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12) người làm ăn kinh doanh nên tránh đưa ra những quyết định đầu tư lớn, mạo hiểm.

Theo tử vi trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12), chuyện tình cảm cùa người tuổi Thân cũng không mấy tươi sáng. Con giáp này phải đối diện với nguy cơ mối quan hệ tình cảm bị đổ vỡ do kẻ thứ ba xuất hiện. Vì thế, Thân cần phải quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Bản thân cũng cần giữ khoảng cách với người khác giới, tránh để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gây hiểu lầm và tổn thương không thể bù đắp được cho người thương của mình.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12), Mão sẽ phải đối mặt với những khó khăn do công việc thay đổi. Người tuổi Mão sẽ gặp phải tình trạng hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

TOP 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, khắc tinh ám quẻ, tiền vàng hao hụt, cẩn thận đề phòng hao tiền tốn của trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ rằng, tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cố gắng để giữ vững công việc hiện tại là tốt lắm rồi. Hãy chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Tuổi Tỵ

Vốn tính bốc đồng cộng thêm sự dụ dỗ có chủ ý của kẻ tiểu nhân, người tuổi Tỵ dễ mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa trong tháng 4 này. Buồn cho người tuổi Tỵ một nỗi là ban đầu, họ luôn coi đối phương là bạn mà không biết rằng, đối phương chỉ đang cố tình tiếp cận họ với mục đích xấu.

TOP 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, khắc tinh ám quẻ, tiền vàng hao hụt, cẩn thận đề phòng hao tiền tốn của trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (12/12 – 26/12), dưới sự tác động của tiểu nhân, người tuổi Tỵ có xu hướng xa lánh người thân, bạn bè để rồi cuối cùng, lòng trung thành của họ sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến họ làm ra những việc sai trái trong vô thức.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ là cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng ai là người đáng tin cậy và ai là kẻ tiểu nhân, đừng để sự chân thành của bạn bị coi rẻ, bị hãm hại còn ngây ngô biện minh cho kẻ hại mình.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng Top 3 con giáp được THẦN TÀI ƯU ÁI ban lộc, tiền bạc phủ phê vào cuối tuần này (10-11/12/2022) “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể

Chúc mừng Top 3 con giáp được THẦN TÀI ƯU ÁI ban lộc, tiền bạc phủ phê vào cuối tuần này (10-11/12/2022) “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể

Tử vi cho biết, 3 con giáp này tiền bạc phủ phê, “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể vào cuối tuần này (10-11/12/2022)

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