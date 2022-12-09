Top 3 con giáp bị hung tinh theo sát, gặp thời khó khăn, tiền tài bỗng dưng sạch bách, bước chân ra cửa là gặp tiểu nhân quấy phá cuối năm 2022

Tuổi Tỵ là người có năng lực tuy nhiên tử vi cuối năm 2022 dự báo rằng đây là thời điểm con giáp này khó lòng thể hiện tài năng với cấp trên. Điều này khiến bản thân tuổi Sửu cảm thấy áp lực và không đạt được bất cứ bước tiến mới nào trên con đường sự nghiệp.

Tử vi dự báo cuối năm 2022, về tiền bạc, do có hung tinh gây xung sát nên sẽ bị hao tài tán lộc. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn dễ gặp mâu thuẫn với những người thân trong gia đình. Đây là thời điểm mà con giáp này nên tránh đầu tư mạo hiểm kẻo ném tiền qua cửa sổ. Nếu đầu tư liễu lĩnh, không suy tính kỹ, người tuổi Tỵ rất dễ bị thua lỗ, vướng vào vòng nợ nần. Hãy bình tĩnh và chờ đến lúc cát tinh vượng, con giáp này sẽ gặp may mắn và tìm được cơ hội phát tài.

Những người tuổi Hổ sẽ có sự bứt phá về công việc trong nawnm 2021. Tuy nhiên, họ cũng gặp nhiều vận hạn song song. Trong tháng 3 này, Dần có thể sẽ vướng phải họa không do mình tạo ra. Con giáp này dù không trực tiếp sai phạm nhưng vì giữ chức vụ cao nên sẽ phải “đứng mũi chịu sào”. Chỉ khi Dần có thể lật ngược tình thế, giải quyết hậu quả triệt để thì sẽ hóa hung thành cát. Vận xui sẽ trở thành cơ hội để con giáp này chứng minh tài năng trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ, tháng này không phải giai đoạn phù hợp để Dần bàn chuyện làm ăn hay kinh doanh. Với những con giáp buôn bán, làm về đầu tư, đây là giai đoạn tài chính sụt giảm chóng mặt. Dần có thể sẽ phải đau đầu với những khoản nợ xấu, đôi khi đến từ chính người thân của mình. Kinh tế của Dần có thể giảm mạnh trong thời điểm này. Bên cạnh đó, người tuổi Dần tránh cho người thân quen vay tiền kẻo “làm ơn mắc oán”, vừa thất thoát tiền bạc vừa vướng phải thị phi.

Tuổi Dậu

Trong cuối năm 2022 này, tuổi Dậu cần hết sức cẩn thận, tránh hết sức việc tranh chấp với mọi người. Bởi lẽ kẻ tiểu nhân luôn rình rập để hãm hại người tuổi Dậu. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc tranh chấp để đâm sau lưng người tuổi Dậu, nắm lấy điểm yếu của họ và dùng chúng như công cụ khiến tuổi Dậu bộc lộ cảm xúc thật.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối năm 2022, bằng cách này, người tuổi Dậu có thể đánh mất công việc đã thương thảo xong xuôi, mất đi cơ hội kiếm tiền, thậm chí là bị vu khống, bị phá hoại hình tượng trước mặt bạn bè, người thân. Giải pháp hóa giải hạn tiểu nhân của tuổi Dậu cuối năm 2022 là duy trì cảm xúc lý trí, ổn định. Nếu có thể, người tuổi Dậu nên tránh những giao tiếp xã hội không cần thiết, bớt tiệc tùng để tránh đi các phiền phức không đáng có.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.