Top 3 con giáp bị HUNG TINH THEO SÁT, gặp thời khó khăn, tiền tài bỗng dưng sạch bách, bước chân ra cửa là gặp tiểu nhân quấy phá cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 21:11

Top 3 con giáp bị hung tinh theo sát, gặp thời khó khăn, tiền tài bỗng dưng sạch bách, bước chân ra cửa là gặp tiểu nhân quấy phá cuối năm 2022

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người có năng lực tuy nhiên tử vi cuối năm 2022 dự báo rằng đây là thời điểm con giáp này khó lòng thể hiện tài năng với cấp trên. Điều này khiến bản thân tuổi Sửu cảm thấy áp lực và không đạt được bất cứ bước tiến mới nào trên con đường sự nghiệp.

Top 3 con giáp bị HUNG TINH THEO SÁT, gặp thời khó khăn, tiền tài bỗng dưng sạch bách, bước chân ra cửa là gặp tiểu nhân quấy phá cuối năm 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo cuối năm 2022, về tiền bạc, do có hung tinh gây xung sát nên sẽ bị hao tài tán lộc. Ngoài ra, tuổi Tỵ còn dễ gặp mâu thuẫn với những người thân trong gia đình. Đây là thời điểm mà con giáp này nên tránh đầu tư mạo hiểm kẻo ném tiền qua cửa sổ. Nếu đầu tư liễu lĩnh, không suy tính kỹ, người tuổi Tỵ rất dễ bị thua lỗ, vướng vào vòng nợ nần. Hãy bình tĩnh và chờ đến lúc cát tinh vượng, con giáp này sẽ gặp may mắn và tìm được cơ hội phát tài.

Tuổi Dần

Những người tuổi Hổ sẽ có sự bứt phá về công việc trong nawnm 2021. Tuy nhiên, họ cũng gặp nhiều vận hạn song song. Trong tháng 3 này, Dần có thể sẽ vướng phải họa không do mình tạo ra. Con giáp này dù không trực tiếp sai phạm nhưng vì giữ chức vụ cao nên sẽ phải “đứng mũi chịu sào”. Chỉ khi Dần có thể lật ngược tình thế, giải quyết hậu quả triệt để thì sẽ hóa hung thành cát. Vận xui sẽ trở thành cơ hội để con giáp này chứng minh tài năng trong công việc.

Top 3 con giáp bị HUNG TINH THEO SÁT, gặp thời khó khăn, tiền tài bỗng dưng sạch bách, bước chân ra cửa là gặp tiểu nhân quấy phá cuối năm 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ, tháng này không phải giai đoạn phù hợp để Dần bàn chuyện làm ăn hay kinh doanh. Với những con giáp buôn bán, làm về đầu tư, đây là giai đoạn tài chính sụt giảm chóng mặt. Dần có thể sẽ phải đau đầu với những khoản nợ xấu, đôi khi đến từ chính người thân của mình. Kinh tế của Dần có thể giảm mạnh trong thời điểm này. Bên cạnh đó, người tuổi Dần tránh cho người thân quen vay tiền kẻo “làm ơn mắc oán”, vừa thất thoát tiền bạc vừa vướng phải thị phi.

Tuổi Dậu

Trong cuối năm 2022 này, tuổi Dậu cần hết sức cẩn thận, tránh hết sức việc tranh chấp với mọi người. Bởi lẽ kẻ tiểu nhân luôn rình rập để hãm hại người tuổi Dậu. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc tranh chấp để đâm sau lưng người tuổi Dậu, nắm lấy điểm yếu của họ và dùng chúng như công cụ khiến tuổi Dậu bộc lộ cảm xúc thật.

Top 3 con giáp bị HUNG TINH THEO SÁT, gặp thời khó khăn, tiền tài bỗng dưng sạch bách, bước chân ra cửa là gặp tiểu nhân quấy phá cuối năm 2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối năm 2022, bằng cách này, người tuổi Dậu có thể đánh mất công việc đã thương thảo xong xuôi, mất đi cơ hội kiếm tiền, thậm chí là bị vu khống, bị phá hoại hình tượng trước mặt bạn bè, người thân. Giải pháp hóa giải hạn tiểu nhân của tuổi Dậu cuối năm 2022 là duy trì cảm xúc lý trí, ổn định. Nếu có thể, người tuổi Dậu nên tránh những giao tiếp xã hội không cần thiết, bớt tiệc tùng để tránh đi các phiền phức không đáng có.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng Top 3 con giáp được THẦN TÀI ƯU ÁI ban lộc, tiền bạc phủ phê vào cuối tuần này (10-11/12/2022) “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể

Chúc mừng Top 3 con giáp được THẦN TÀI ƯU ÁI ban lộc, tiền bạc phủ phê vào cuối tuần này (10-11/12/2022) “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể

Tử vi cho biết, 3 con giáp này tiền bạc phủ phê, “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể vào cuối tuần này (10-11/12/2022)

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi cuối năm tử vi cuối năm 2022 Top 3 con giáp bị hung tinh theo sát

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 1 giờ 1 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 2 giờ 1 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng