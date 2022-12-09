Chúc mừng Top 3 con giáp được THẦN TÀI ƯU ÁI ban lộc, tiền bạc phủ phê vào cuối tuần này (10-11/12/2022) “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 19:25

Tử vi cho biết, 3 con giáp này tiền bạc phủ phê, “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể vào cuối tuần này (10-11/12/2022)

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày 6/12 diễn ra hanh thông, suôn sẻ. Vì có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối nên dù có gặp khó khăn nào thì người tuổi này cũng đều vượt qua được một cách êm đẹp. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn trong công việc thì bản mệnh phải nỗ lực hơn nữa.

Chúc mừng Top 3 con giáp được THẦN TÀI ƯU ÁI ban lộc, tiền bạc phủ phê vào cuối tuần này (10-11/12/2022) “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo cuối tuần này (10-11/12/2022) vận trình tài lộc trên đà vượng phát. Con giáp này liên tục nhận được tin vui liên quan đến phương diện tài chính như bốc thăm trúng thưởng, trúng số, thưởng do làm việc tốt,...

Tuổi Tý

Người tuổi Tý khi bước vào tháng 12 dương lịch tới được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tý vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Chúc mừng Top 3 con giáp được THẦN TÀI ƯU ÁI ban lộc, tiền bạc phủ phê vào cuối tuần này (10-11/12/2022) “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cuối tuần này (10-11/12/2022), tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tý sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tý tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn trong năm 2023.

Tuổi Thân

Cuối tuần này (10-11/12/2022) người tuổi Thân nên cùng người ấy đi chơi đây đó, hoặc đi lễ chùa đầu năm để tình cảm 2 người thêm thân thiết nhé. Tiền bạc hanh thông, công việc đầu năm mở hàng đã thuận lợi, thu về nguồn tiền lớn lại có nhiều hợp đồng kí kết khiến bạn vui không tả nổi.

Chúc mừng Top 3 con giáp được THẦN TÀI ƯU ÁI ban lộc, tiền bạc phủ phê vào cuối tuần này (10-11/12/2022) “ngủ trên đống tiền”, quý nhân hậu thuẫn, ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cấp trên đang dành hết lời khen ngợi bạn và đang có ý định cất nhắc bạn lên chức. Bạn có thể thử nghiệm vị trí cao hơn trong thời gian vài tháng để chứng minh năng lực của bản thân mình nhé.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi thứ Bảy ngày 10/12/2022, 3 con giáp này "đổi vận" cuối năm, tiền đầy túi, vàng đầy tay, vận may bùng nổ, tài lộc lũ lượt kéo về khiến nhiều người ao ước

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