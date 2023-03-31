Trúng số độc đắc sau 14 giờ ngày 1/4/2023, trời cao an bài, may mắn kéo đến, 3 con giáp đắc lộc toàn gia, hòa khí sinh tài, công thành danh toại, rung đùi hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 11:02

Theo tử vi 12 con giáp, sau 14 giờ ngày 1/4/2023, trời cao an bài, may mắn kéo đến, 3 con giáp đắc lộc toàn gia, hòa khí sinh tài, công thành danh toại, rung đùi hưởng phúc.

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi nhân hậu, chân thành, không mưu mô. Với bất kỳ ai họ cũng tỏ ra vô cùng thân thiện. Điểm đặc biệt trong tính cách của người tuổi Mùi là tấm lòng chân thành như bồ tát. Họ thích làm việc thiện, thích tích đức.

Không chỉ vậy, trời cao đất dày cũng rất ưu ái con giáp này. Sau 14 giờ ngày 1/4/2023, bất chấp tình hình khó khăn, công việc kinh doanh của con giáp vẫn lên như diều gặp gió.

Trúng số độc đắc sau 14 giờ ngày 1/4/2023, trời cao an bài, may mắn kéo đến, 3 con giáp đắc lộc toàn gia, hòa khí sinh tài, công thành danh toại, rung đùi hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sau 14 giờ ngày 1/4/2023, người tuổi Tý lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Tý cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tý có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tý gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Trúng số độc đắc sau 14 giờ ngày 1/4/2023, trời cao an bài, may mắn kéo đến, 3 con giáp đắc lộc toàn gia, hòa khí sinh tài, công thành danh toại, rung đùi hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần hào hiệp, can đảm, giàu nghị lực. Con giáp tuổi này trời sinh giàu sang phú quý nên dù xuất thân nghèo hèn cũng có ngày tiền bạc đầy kho.

Sau 14 giờ ngày 1/4/2023, người tuổi Dần có phúc khí vượng phát, làm việc gì cũng xuôi thuận. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió. Không những thế, con giáp may mắn này còn được trời phú sức khỏe dồi dào, hầu như không ốm đau bệnh tật.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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