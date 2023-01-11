Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão có thế mạnh cả về ngoại hình lẫn tài năng. Họ được biết đến là những người tốt bụng, bao dung và nhân hậu.

Trong công việc, con giáp tuổi này luôn tỏ ra cẩn trọng, có nhãn quan tinh tường. Người tuổi này có vận quý nhân vượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thường được quý nhân giúp đỡ.

Trong 3 ngày tài lộc (11, 12, 13/1), con giáp tuổi Mão thoát khỏi vận xui, tài vận hanh thông, tiền bạc không thiếu. Công việc của họ gần đây tuy gặp trắc trở nhưng họ đã bình tĩnh, từng bước giải quyết các vấn đề.

Trong 3 ngày tài lộc (11, 12, 13/1), con giáp tuổi Mão làm công ăn lương có thể nhận thêm cơ hội, dự án công việc. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có nhiều khách hàng thân thiết. Không những thế, họ có cơ hội mở rộng công việc kinh doanh, giấc mơ phát tài sắp trở thành hiện thực.

Tuổi Tý

Chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu trong số 12 con giáp. Người tuổi Tý thường cẩn thận chu đáo và có tài năng lãnh đạo, quản lí rất tốt. Con giáp này còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, tháo vát của mình.

Người tuổi Tý được rất nhiều người quý mến. Con giáp này có sự nhạy cảm, dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến họ luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Chính điều này khiến cho người tuổi Tý dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Trời sinh người tuổi Tý có con mắt nhìn người rất tinh tường. Con giáp này dễ gần nhưng không đối xử tốt với tất cả mọi người mà luôn chân thành với những người xứng đáng. Đây là con giáp có thể đổi vận được nhanh chóng chính nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Nếu biết nắm bắt cơ hội mà quý nhân mang đến, người tuổi Tý hứa hẹn tiền đồ khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Tuổi Thìn

Trong 3 ngày tài lộc (11, 12, 13/1), tuổi Thìn sẽ có những kế hoạch thành công rạng rỡ. Người tuổi Dần đổi vận do được bề trên nâng đỡ, gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp, tài lộc và phương diện tình cảm.

Các khoản thu nhập tăng cao đột biến chính là niềm vui lớn nhất với tuổi Thìn trong khoảng thời gian này. Đây chính là lúc bạn nên tạm nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng và có thêm thật nhiều sức khỏe để chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

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