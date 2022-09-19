Trúng số liên tiếp 3 lần từ ngày 20/9 đến 5/10, 3 con giáp hoan hỷ đón phước báo đầy tay, tắm ngập ngụa trong biển tiền, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 08:57

Theo sách tử vi, 3 con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh tiêu hoài không hết trong trong thời gian từ ngày 20/9 đến 5/10 nhờ ăn lộc thần tài. Hãy cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn này không nhé!

Tuổi Dậu

Vận trình trong thời gian từ ngày 20/9 đến 5/10 của tuổi Dậu có chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở phương diện công việc, sự nghiệp. Con giáp này làm gì cũng hanh thông hơn hẳn, không cần phải lao tâm khổ tứ mà vẫn đạt được hiệu quả như mong đợi.

Dù mọi thứ không trơn tru từ đầu đến cuối nhưng con giáp này cũng có thể xử lý ổn thoả đâu vào đó, tháo gỡ mọi vấn đề khúc mắc và khẳng định năng lực của bản thân. Vận trình tài lộc của tuổi Dậu có khởi sắc, cải thiện một cách rõ rệt. Lưu ý, con giáp này cũng cần phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi đầu tư dự án lớn.

Trúng số liên tiếp 3 lần từ ngày 20/9 đến 5/10, 3 con giáp hoan hỷ đón phước báo đầy tay, tắm ngập ngụa trong biển tiền, của cải chất đống - Ảnh 1
Vận trình trong thời gian từ ngày 20/9 đến 5/10 của tuổi Dậu có chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở phương diện công việc, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng, tuổi Mão sẽ đón nhận vận khí hanh thông trong thời gian từ ngày 20/9 đến 5/10. Nhờ đó, công việc của con giáp này ngày càng tiến triển thuận lợi, mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi nhuận.

Hơn nữa, tuổi Mão luôn quyết đoán nên sẽ nhanh chóng giải quyết được những vấn đề tồn động. Mão có thể nhận về thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Những khó khăn trong công việc sẽ dần được đẩy lùi, thay vào đó là những cơ hội để con giáp này thể hiện năng lực của bản thân và tỏa sáng.

Trúng số liên tiếp 3 lần từ ngày 20/9 đến 5/10, 3 con giáp hoan hỷ đón phước báo đầy tay, tắm ngập ngụa trong biển tiền, của cải chất đống - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, tuổi Mão sẽ đón nhận vận khí hanh thông trong thời gian từ ngày 20/9 đến 5/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày 20/9 đến 5/10, con giáp tuổi Mùi sẽ gặp nhiều tin mừng trên con đường công danh sự nghiệp. Có quý nhân phù trợ. Tuổi Mùi làm đâu thắng đó, giải quyết được hầu hết những công việc tồn động từ trước đó.

Nhờ những ý tưởng độc đáo, con giáp này có thể biến chứng thành kế hoạch cụ thể và nhanh chóng nâng cao hiệu suất làm việc. Trong khi một số con giáp khác đang phải chật vật nỗ lực để hoàn thành  thì Mùi lại có thể nhẹ nhàng hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc.

Trúng số liên tiếp 3 lần từ ngày 20/9 đến 5/10, 3 con giáp hoan hỷ đón phước báo đầy tay, tắm ngập ngụa trong biển tiền, của cải chất đống - Ảnh 3
Từ ngày 20/9 đến 5/10, con giáp tuổi Mùi sẽ gặp nhiều tin mừng trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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