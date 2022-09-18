Hiện tại cơ cực nhưng sang 10 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thay thời đổi vận, cuộc sống cực kỳ sung túc, an nhàn hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 10:53

Trong lá số tử vi, những con giáp này có vận may đột ngột, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác trong 10 ngày cuối tháng 9. Hãy cùng xem họ là ai nhé!

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Con giáp này luôn cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Lá số tử vi cho thấy, sang 10 ngày cuối tháng 9 sẽ là cơ hội cho Sửu gặp may phát tài. Người tuổi Sửu sẽ có được một cơ hội cực kỳ tốt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Đối với những người làm kinh doanh thì đây là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời. 

Hiện tại cơ cực nhưng sang 10 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thay thời đổi vận, cuộc sống cực kỳ sung túc, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 1
Lá số tử vi cho thấy, sang 10 ngày cuối tháng 9 sẽ là cơ hội cho Sửu gặp may phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải suy nghĩ về nhiều chuyện nên tâm tư cũng không tốt. Con giáp này cần có người động viên và cần có động lực để thúc đẩy bản thân. Sang 10 ngày cuối tháng 9, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc.

Con giáp này sẽ liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống, chính vì thế mà tốc độ kiếm tiến cũng trở nên nhanh hơn. Có được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi khúc mắc đều được hóa giải, do đó, người tuổi Tuất cần phân biệt rõ đâu là quý nhân và đâu là tiểu nhân.

Hiện tại cơ cực nhưng sang 10 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thay thời đổi vận, cuộc sống cực kỳ sung túc, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 2
Sang 10 ngày cuối tháng 9, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, tài lộc của người tuổi Ngọ sang 10 ngày cuối tháng 9 nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Ngọ thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Tinh thần của người tuổi Ngọ vô cùng hào hứng, tích cực, nghĩ gì làm đó, xứng đáng với những gì bỏ ra. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới có lợi tương lai. Và hãy chắc chắn rằng đó là người đáng tin cậy để mất cơ hội tốt đẹp.

Hiện tại cơ cực nhưng sang 10 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thay thời đổi vận, cuộc sống cực kỳ sung túc, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 3
Theo tử vi, tài lộc của người tuổi Ngọ sang 10 ngày cuối tháng 9 nở rộ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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