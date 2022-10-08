Trúng số đổi đời trong 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), 3 con giáp hốt tiền đầy tay, vàng tích đầy chum, may mắn trải khắp sân nhà

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 17:51

Đúng 3 ngày đầu tuần sắp đến, 3 con giáp xui xẻo vận trình lao đao, tài vận đứt đoạn liên tiếp gặp những điều không may.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê tính tình ôn hòa, thân thiện, dễ kết bạn. Bạn là người có từ tâm, hay giúp đỡ mọi người, năng làm việc thiện. Tính cách của bạn khá đơn giản, thuần khiết, không thích cầu kỳ, phô trương. Trong thời gian 3 ngày đầu tuần, người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong công việc.

Sau thời gian dài gặp khó khăn, bế tắc trong công việc, cuối cùng con giáp này giải quyết được loạt vấn đề. Những người làm công ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ. Người làm kinh doanh thì chốt được thêm đơn hàng, đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước.

Trúng số đổi đời trong 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), 3 con giáp hốt tiền đầy tay, vàng tích đầy chum, may mắn trải khắp sân nhà - Ảnh 1
Trong thời gian 3 ngày đầu tuần, người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn được hưởng nhiều tài lộc trong khoảng thời gian 3 ngày đầu tuần. Họ luôn rủng rỉnh tiền bạc trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Lời khuyên là bản mệnh cần phải kiên trì và nỗ lực nhiều hơn thì mới nắm giữ được cơ may tiền bạc. Cái gì cũng có giá của nó, bạn phải chịu khá nhiều áp lực trong chuyện này.

Những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh có thể may mắn với các khoản lợi nhuận tăng cao, tuy nhiên đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tiếp tục tập trung vào mảng là thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.

Trúng số đổi đời trong 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), 3 con giáp hốt tiền đầy tay, vàng tích đầy chum, may mắn trải khắp sân nhà - Ảnh 2
Những người cầm tinh con Rắn được hưởng nhiều tài lộc trong khoảng thời gian 3 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Gà có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Họ không bao giờ bằng lòng với thực tại mà khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Người tuổi Dậu thường không thành công khi còn trẻ, chủ yếu là giai đoạn tiền vận. Sau tất cả, tuổi Dậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình, xây dựng sự nghiệp giàu có kéo theo tài vận dồi dào. Trong 3 ngày đầu tuần là thời gian rất tốt đẹp với người tuổi Dậu. Họ sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn.

Trúng số đổi đời trong 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10), 3 con giáp hốt tiền đầy tay, vàng tích đầy chum, may mắn trải khắp sân nhà - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần là thời gian rất tốt đẹp với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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