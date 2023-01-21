Trúng số độc đắc vào sau ngày 21/1/2023, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 21/01/2023 06:31

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng sau ngày 21/1/2023.

Tuổi Dần

Sau ngày 21/1, người tuổi Dần “cày tiền” hăng say không màng tới thời gian hay ăn uống ngủ nghỉ. Nhờ đó, bạn khá yên tâm về túi tiền của mình khi chi tiêu mua sắm đồ cho dịp Tết Nguyên đán năm nay. Con giáp này có được doanh thu tốt từ công việc làm ăn kinh doanh, đồng thời còn có thêm những vị khách hàng tiềm năng nên phương diện tiền bạc chẳng đáng lo vào thời điểm này. 

Về chuyện tình cảm của con giáp may mắn này, người độc thân trong ngày dễ tìm được người tri kỷ, tâm đầu ý hợp với mình, vậy nên hãy ra ngoài và giao tiếp nhiều hơn. Với những người đã kết hôn, bạn sẽ giải quyết mâu thuẫn tồn tại bấy lâu, từ đó khiến gia đình ngày một hòa thuận hơn.

Trúng số độc đắc vào sau ngày 21/1/2023, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng - Ảnh 1
Sau ngày 21/1, người tuổi Dần “cày tiền” hăng say không màng tới thời gian hay ăn uống ngủ nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ sẽ tiến triển tốt đẹp. Chỉ trong thời gian ngắn, người tuổi này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhờ cách làm việc hiệu quả. Song, bản mệnh cũng cần khắc phục tính cứng nhắc, khuôn mẫu để có sự bứt phá mới trong công việc. Con giáp này dần dà đã giải quyết ổn định được mọi khó khăn, vướng mắc trong công việc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến trong tương lai là rất lớn.

Vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Các cặp đôi vẫn dành cho nhau sự quan tâm đủ để giữ gìn mối quan hệ hiện có. Trong khi đó, người độc thân vẫn còn cô đơn, lẻ bóng vì tiêu chuẩn chọn người yêu khá cao. 

Trúng số độc đắc vào sau ngày 21/1/2023, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng - Ảnh 2
Công việc của tuổi Tỵ sẽ tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân sẽ tương đối ổn định. Con giáp này có khả năng quản lý tài chính thông minh nên không gặp vấn đề lớn trong chi tiêu, kể cả những rắc rối phát sinh bất ngờ cần chi tiền. Người tuổi này nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên nên có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình trong quá trình làm việc. Có thể nói, đây chính là cơ hội tốt để bản mệnh có được sự bứt phá trên con đường công danh. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm tràn ngập yêu thương. Người độc thân tuổi này nên chăm chỉ tham gia các hoạt động tập thể để tìm kiếm mối duyên lành cho mình. 

Trúng số độc đắc vào sau ngày 21/1/2023, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Thân sẽ tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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