Tử vi phương Đông nói rằng, vào ngày 13 tháng 7 âm lịch tài vận của người tuổi Sửu sẽ có nhiều khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh được cát tinh chỉ lối dẫn đường nên có thể tìm thấy được hướng phát triển cho mình. Trong thời gian này, tài vận của tuổi Sửu thăng hoa chủ yếu từ nguồn công việc chính. Do đó, bạn đừng đứng núi nọ trông núi kia mà phải tập trung để làm tốt công việc mà mình đang theo đuổi.

Tuổi Sửu nên tránh mua bán đất đai, vàng bạc trong tháng cuối năm, thay vào đó tập trung cho công việc thì hơn. Bạn sẽ có thu nhập tốt trong thời gian tới, trước đó thì tiền bạc chỉ đủ chi tiêu.

Ngày mai, sẽ là thời điểm Sửu nếm được trái ngon ngọt từ những nỗ lực của mình. Người làm kinh doanh đặc biệt thuận buồm xuôi gió, hàng hóa buôn may bán đắt, tiền bạc thu về ầm ầm. Những người kinh doanh nhỏ sẽ dễ có cơ hội phất lên trong thời gian này hơn người làm ăn lớn.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, những người tuổi Dần vốn dĩ là những người có tham vọng và muốn cuộc sống thịnh vượng và giàu có. Tuy nhiên, họ ít khi nào được toại nguyện những điều đó.

Nhìn chung, số mệnh của tuổi Dần không mấy gian truân, họ làm gì cũng sẽ được thần tài chiếu cố, không nhiều thì ít, nhưng tuyệt đối là có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, người tuổi Dần không mang số mệnh nghèo khổ, họ luôn được trời ban phước lành và phúc đức, nên dù không giàu có nứt tường đổ vách nhưng cũng không phải chật vật lo cơm áo gạo tiền.

Vào ngày 13 tháng 7 âm lịch tới, hầu hết những người tuổi Dần có cuộc sống khá sung túc và êm đềm, bất kể họ được sinh ra trong gia đình như thế nào. Nhìn chung, số mệnh của tuổi Dần không mấy gian truân, họ làm gì cũng sẽ được thần tài chiếu cố, không nhiều thì ít, nhưng tuyệt đối là có của ăn của để. Bên cạnh đó, với bản tính mạnh mẽ và kiên cường, tuổi Dần thừa khả năng gìn giữ những gì vốn thuộc về mình và bảo vệ tới cùng.

Tuổi Ngọ

Phần lớn người tuổi Ngọ đều có tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích sự tự do vì vậy thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Con giáp tuổi Ngọ có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn bản mệnh thường có người tốt giúp đỡ.

Chỉ cần Ngọ chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy kể từ ngày 13 tháng 7 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà người tuổi Ngọ cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Chỉ cần Ngọ chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Vì vậy, người tuổi Ngọ hãy mạnh dạn làm ăn. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.