Thầy tử vi dự đoán rằng, đúng 12 giờ ngày mai (10/8), 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, tay trái ôm tiền, tay phải đeo vàng, sự nghiệp vượng phát không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 15:04

Thầy tử vi dự đoán rằng, đúng 12 giờ ngày mai (10/8), nhờ có cát tinh soi đường chỉ lối, 3 con giáp dưới đây cứ thế mà làm ăn thuận lợi, giàu có không ai sánh bằng.

Tuổi Tuất

Tử vi - tướng số dự đoán những người tuổi Tuất là con giáp có thể thăng quan phát tài trong ngày mai. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bấy nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Tuất có thể chuyển mình trong tài vận.

Con giáp này thu hút nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn. Đặc biệt, chuyện tình duyên của tuổi Tuất trong thời gian tới cũng diễn ra tốt đẹp. Người độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim rung động. Người có cặp có đôi thì tình cảm thêm gắn bó, bền chặt.

Thầy tử vi dự đoán rằng, đúng 12 giờ ngày mai (10/8), 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, tay trái ôm tiền, tay phải đeo vàng, sự nghiệp vượng phát không ai sánh bằng - Ảnh 1
 Người độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim rung động. Người có cặp có đôi thì tình cảm thêm gắn bó, bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Dê là người hiền lành, khiêm tốn, tính tình hào sảng, khí chất cao quý, con giáp này là người nhanh trí, nhanh nhạy, dù làm nghề gì cũng đều rất nổi bật, tài sắc vẹn toàn, thành tựu và nổi tiếng trên toàn thế giới.

Ngày mai (10/8), người tuổi Mùi cuối cùng cũng mong chờ sự xuất hiện của Thần Tài, vận may ập đến, cơ hội kiếm tiền luôn có, sự nghiệp càng hanh thông, đã tạo ra một bước đột phá và được thăng chức, tăng lương liên tục, và chúng ta phải sống một cuộc sống giàu có.

Thầy tử vi dự đoán rằng, đúng 12 giờ ngày mai (10/8), 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, tay trái ôm tiền, tay phải đeo vàng, sự nghiệp vượng phát không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ngày mai (10/8), người tuổi Mùi cuối cùng cũng mong chờ sự xuất hiện của Thần Tài, vận may ập đến, cơ hội kiếm tiền luôn có, sự nghiệp càng hanh thông, đã tạo ra một bước đột phá và được thăng chức, tăng lương liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Con giáp này không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Ngày 10/8/2022, tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

Thầy tử vi dự đoán rằng, đúng 12 giờ ngày mai (10/8), 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, tay trái ôm tiền, tay phải đeo vàng, sự nghiệp vượng phát không ai sánh bằng - Ảnh 3
Chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 17 giờ chiều mai (10/8), 3 con giáp sẽ chính thức hết khổ, giàu sang sung túc, phúc khí lên cao, may mắn luôn kề bên

Sau 17 giờ chiều mai (10/8), 3 con giáp sẽ chính thức hết khổ, giàu sang sung túc, phúc khí lên cao, may mắn luôn kề bên

Theo tử vi, Sau 17 giờ chiều mai (10/8), những người thuộc 3 con giáp sau sẽ có khả năng phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi tháng 7 âm lịch tử vi tháng 8 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng