Cát Tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Trâu thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Sửu diễn ra tốt đẹp trong hôm nay (thứ Hai, 15/8). Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Những người cầm tinh con Mèo được nhận xét là người hiền lành, thân thiện. Con giáp này tâm tính thiện lượng nên thích làm điều thiện, hay giúp đỡ người khác. Mèo rất dũng cảm, tài ba và kiên cường. Đứng trước khó khăn, thử thách, con giáp này thể hiện được sự can đảm, điềm tĩnh.

Trong tuần này, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Sửu đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tử vi cho biết, trong ngày thứ Hai đầu tuần này (15/8), con giáp Mão có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Mão giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là Mão có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Ngoài ra, con giáp này sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Mão trong tuần này tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 16h30 chiều nay (thứ Hai, 16/8), người tuổi Hợi được Thiên Tài nhập cục nên khả năng tiền đổ về cực kỳ hưng thịnh, nhất là những người đang kinh doanh về bất động sản. Nhân lúc làm ăn thuận lợi bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua. Những vận may bạn đang có hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người.

Kể từ đây, người tuổi Hợi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn lo toan, vất vả quá nhiều như trước nữa. Bạn đã biết rút kinh nghiệm để tự làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Rất có thể với những nỗ lực trong thời gian vừa qua, con giáp này sẽ nhận được cơ hội thăng quan tiến chức. Những người tuổi Hợi trong tuần mới này không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm