Theo các chuyên gia tử vi, những con giáp được gọi tên sau đây sẽ có duyên trúng số độc đắc, 1 bước lên tiên khiến nhiều người ghen tị vào đúng ngày 20/7 âm lịch tới đây.

Tuổi Thìn Ảnh minh họa: Internet Nằm đầu danh sách con giáp có khả năng trúng số cao nhất trong ngày 20/7 âm lịch này thì phải nói đến Thìn. Ngày này được dự đoán là "đại lợi" của những người tuổi Thìn. Họ là những người được Thần Tài gõ cửa, dễ dàng thành công trong công việc và nhận được may mắn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Theo sách tử vi, thời gian tới công việc kinh doanh của người tuổi Thìn tiến triển triển vô cùng thuận lợi. Các dự án kinh doanh của bạn đều thuận buồm xuôi gió, mặt hàng bạn rao bán luôn ở trong tình trạng “cháy hàng”.

Ngoài ra, những người tuổi Thìn còn nhận được sự hỗ trợ của người thân và bạn bè nên không lo gì thiếu vốn làm ăn, kinh doanh. Đặc biệt vận may sẽ nhiều hơn giúp Thìn trở nên giàu có. Người cầm tinh con Rồng vì vậy phú quý, được Thần Tài chăm sóc. Con giáp này được tận hưởng cuộc sống an nhàn trong sự đầm ấm, giàu có và hạnh phúc. Tuổi Tỵ Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi cho biết, ngày 20/7 âm lịch sắp tới đây, người tuổi Tỵ đón vận khí cát lành, thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Không chỉ có cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ mà con giáp này còn có tử vi cát tinh soi đường chỉ lối. Nhờ vậy mà công việc làm ăn của Tỵ khá thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành.

Đặc biệt, trong quãng thời gian này người tuổi Tỵ phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, người tuổi Tỵ hứa hẹn đều đạt được bước nhảy vọt. Những khó khăn đến với Tỵ trong thời gian trước bây giờ là lúc được tháo gỡ, đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận. Thậm chí, ngay cả khi không bỏ hết 100% công sức thì bản mệnh cũng có thể đạt được thành quả gấp đôi. Tuổi Hợi Ảnh minh họa: Internet Bước sang ngày 20/7 âm lịch này, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào những tháng cuối năm 2022, kế hoạch đầu tư của Hợi gặp dịp phát tài, phát lộc. Trong thời gian tới, nếu tuổi Hợi đang làm ăn kinh doanh thì tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Hợi và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Đặc biệt, từ đây đến cuối năm, tuổi Hợi càng chăm chỉ càng phát tài cuộc sống cực kỳ hanh thông viên mãn ít ai sánh bằng. Với những người tuổi Hợi đang làm công ăn lương chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ được cấp trên cất nhắc lên chức tăng lương tăng bổng. Nhờ đó, đường tài lộc cũng sẽ vô cùng thăng hoa. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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