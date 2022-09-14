Vào lúc 16h chiều nay (19/8 âm lịch), do được cát tinh “Thiên Đức” phù hộ, nên người tuổi Thìn vô cùng may mắn. Tài vận khởi sắc bừng bừng, người tuổi Thìn sẽ nhận được rất nhiều tin vui về tiền bạc, có thể từ “người nghèo thành người giàu”. Hy vọng người tuổi Thìn sẽ biết lắng nghe lời khuyên từ quý nhân để không bỏ lỡ cơ hội phát đại tài.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn cứng rắn, độc lập, tự chủ, có tính kiên trì. Khi gặp khó khăn, con giáp này không nản lòng, nhụt chí. Trong cuộc sống, đôi khi người tuổi này tỏ ra nóng nảy, mất bình tĩnh.

Tuổi Sửu vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Sửu được được trời ban nhiều phước lành.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nếu mua sắm bất động sản thời gian này thì tiền trong túi của người tuổi Thìn sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Thìn và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Ảnh minh họa: Internet

Vào lúc 16h chiều nay (19/8 âm lịch), tuổi Sửu sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố, khả năng nhận được số tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Thời gian này, tuổi Sửu bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Sửu còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh. Tài vận người tuổi Sửu được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Sửu tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sống rất thực tế, tính tình đơn giản. Người tuổi này giàu sáng tạo, nhiều ý tưởng trong công việc. Nhưng họ cũng là người làm việc tùy hứng, thích tự do.

Ảnh minh họa: Internet

Theo những chuyên gia phong thủy cho biết, vào lúc 16h chiều nay (19/8 âm lịch), do có cát tinh “Long Đức” soi chiếu nên vận thế tiến triển vô cùng khả quan. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà còn có khả năng cao trúng số với giải thưởng không nhỏ.

Khoảng thời gian sắp tới sẽ là những chuỗi ngày ổn định và bình yên. Dự đoạn tiền bạc và tài vận sắp tới khá suôn sẻ và thuận lợi. Trời sinh tuổi Hợi mạnh mẽ và kiên cường, nên họ sẵn sàng đón nhận những thử thách trong cuộc sống. Tuổi Hợi luôn chấp nhận được những rủi ro nhưng họ không bao giờ bị quật ngã trước nó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!